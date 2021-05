Máxima de Holanda: una ‘superheroína’ en Eurovisión

Quedan apenas unos días para que se celebre el certamen de Eurovisión. La primera edición después de la pandemia del coronavirus que provocó que la del pasado año quedase cancelada por motivos de seguridad. Una edición muy esperada que estará marcada por algunas restricciones, pero a la que los participantes llegan llenos de ilusión.

Este año, el concurso se celebra en la ciudad holandesa de Rotterdam y aunque en principio no está previsto que asista ningún miembro de la familia real, lo cierto es que la reina Máxima no ha querido perder la oportunidad de hacer un pequeño guiño al certamen. La argentina, que el pasado lunes celebró su 50 cumpleaños, es una gran apasionada de la música. De hecho, desde hace algún tiempo es presidenta honoraria de la iniciativa Méér Muziek en de Klas, que fomenta la formación musical en las aulas.

Koningin Máxima onthult in een speeltuin in Rotterdam een interactief muzikaal speeltoestel en bezoekt met schoolkinderen de generale repetitie van het Eurovisie Songfestival. Zij brengt het bezoek als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas. https://t.co/xwesUjOUtv pic.twitter.com/rLbxMMBzLC

— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) May 20, 2021