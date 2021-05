Blas Cantó, un recuerdo y mucha ilusión en la semana clave de su carrera

Con apenas 29 años, Blas Cantó se ha convertido en uno de los músicos con más proyección de España. Desde muy pequeño, el murciano demostró tener talento para la música y, tras convertirse en uno de los finalistas de Eurojunior, fichó por la banda Auryn con la que se dio a conocer a nivel nacional. El éxito del quinteto duró nada menos que siete años, pero finalmente en el año 2016 decidieron emprender caminos por separado. Este no fue el fin de Blas ni mucho menos. Apenas unos meses lanzaba su primer trabajo en solitario y, al tiempo, daba el salto a la televisión con ‘Tu cara me suena’, donde resultó ganador.

Siempre con su mejor sonrisa en la boca, el murciano siguió ganando seguidores y éxitos hasta que en octubre de 2019 fue anunciado como el próximo representante de España en Eurovisión. Sin embargo, la pandemia del Covid llegó y el concurso musical más importante de Europa tuvo que ponerse en pausa a la espera de tiempos mejores.

Ese momento por fin ha llegado y el próximo sábado 22 de mayo Blas Cantó entonará la canción ‘Universo’ para dejar a España en el mejor lugar posible. Un instante para el que lleva meses preparándose y que, sin embargo, estará un tanto empañado. Hace un año, el 15 de mayo de 2020, el cantante tenía que despedirse de una de las personas más importantes de su vida, su padre.

Fue el mismo el que compartió la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, donde recordaba a su progenitor con una fotografía en la que aparecían juntos, siendo él un bebé. «Nadie debería irse a los 49 años, pero hoy te decimos adiós. Todos los que conociste hace más de tres décadas me mandan entre lágrimas su amor para ti. Mi madre, mis abuelos, mis tías, mis tíos, primos… Eras bueno, y todos lo sabíamos. Pero a veces tú no eras tú. Vuela alto, porque te vamos a recordar en tu mejor versión, la que a todos enamoró cuando llegaste a sus vidas. Es lo justo. Yo también te quiero, papá. ❤️», escribió junto a la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blas Cantó (@blascanto_es)

A pesar de este amor, la infancia de Blas no fue fácil, tal y como él mismo desveló a ‘Lecturas’ durante una entrevista. Su madre le tuvo con solo 19 años y su padre los dejó solos al poco tiempo, por lo que la responsabilidad de criarle fue de ella. «A los 17 años me fui a Madrid. Mi madre se arrodilló ante mí para que estudiara algo. Ella es cartera y gana poco. Tiene los pies mal y no le dan la invalidez. Sobreviví con el dinero que ella me mandaba», explicaba. Además, contaba que en ese momento, es decir, hace tres años, se había reencontrado con su padre «tras años sin verlo». Este próximo 22 de mayo le puede dedicar a él su actuación más especial.

Dos despedidas en un año

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blas Cantó (@blascanto_es)

Su padre no será el único homenajeado. En diciembre, Blas Cantó volvía a sufrir un duro golpe tras la muerte de su abuela, a quien recordaba como «la persona más importante de mi vida». «Maldito Covid, malditos los que lo niegan y maldita la muerte. No tenía que ser ahora. Qué injusto, Dios mío», escribía roto de dolor en su perfil de Instagram, donde aprovechaba para agradecer el trabajo de los sanitarios y reprochar el trabajo de uno de ellos. «Gracias a las enfermeras y enfermeros, médicos que nos dijeron que lo intentarían. Al que nos negó el respirador el primer día, engañándonos y diciéndonos que en ese hospital no tenían, le deseo que su familia no se contagie de esta mierda. Pero a todos los demás que no vieron un número, sino una vida: GRACIAS, mis ángeles».