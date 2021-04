Victoria Beckham, Kim Kardashian y Maluma se van de fiesta juntos

Miami, la ciudad del glamour y del buen tiempo. Hasta allí se han desplazado varias celebrities para disfrutar de una velada que no olvidarán. Pese a que el coronavirus está presente en nuestras vidas y en muchos países hay ciertas limitaciones respecto al ocio nocturno, lo cierto que en Estados Unidos sí se puede salir de fiesta legalmente. La noche del viernes ha sido de lo más especial para Victoria Beckham, pues no solo ha podido celebrar su cumpleaños por todo lo alto, sino que se ha reencontrado con viejos amigos.

A través de las redes sociales, la ex Spice Girl ha compartido una instantánea en la que aparece junto a Kim Kardashian -que estrena soltería-, su marido, David Beckham y dos amigos más. Una fotografía que ha ido acompañada de unas palabras por parte de la diseñadora.” ¡Me siento tan bendecida de haber conocido a tanta gente increíble aquí en Miami! Un gran agradecimiento a @pharrell y @davegrutman por ser los anfitriones del evento de apertura de temporada de @intermiamicf de anoche en @thegoodtimehotel”, ha escrito en el post Victoria.

Para la gran ocasión, la ex cantante ha hecho gala de su buen gusto por la moda y ha optado por un conjunto formado por una camisa blanca de estilo oversize que ha combinado con unos pantalones ajustados de vinilo negro y unos stilettos naranjas. Por otro lado, la hija de Kris Jenner ha optado por un minivestido verde de corte asimétrico en color verde con abertura lateral y para el calzado unas estilosas sandalias de tiras.

Victoria Beckham no ha sido la única que ha publicado parte del encuentro en su perfil de Instagram, pues también ha asistido un invitado sorpresa al evento. Se trata de Maluma, amigo íntimo de la ex mujer de Kanye West, ya no es la primera vez que posan juntos en una fotografía. Ambos han demostrado que su amistad sigue intacta año tras año, y no han dudado en dar a conocer a sus seguidores que se han reencontrado en la fiesta de la mujer del futbolista. De hecho, en el mes de febrero durante su intervención en ‘El Hormiguero’ -por aquel entonces estaba Nuria Roca al mando del formato debido a que Pablo Motos tuvo que guardar cuarentena-, el intérprete de ‘Felices los 4’ contó una divertida anécdota que le sucedió en un encuentro con Kim Kardashian durante un desfile de Dior.

“Ella estaba con la cara como súper tiesa. No sé qué tenía o qué se había hecho y bueno empezamos a hablar y me hizo reír mucho y me dijo que no le hiciera reír, pero yo no entendía el motivo. ‘Me acabo de hacer algo en la cara’ me dijo’”, contó el conocido cantante con mucho humor a la presentadora.