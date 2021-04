Han pasado más de dos décadas desde que Victoria Beckham saltara al estrellato de la mano de las ‘Spice Girls’, una girl band británica que se convirtió en un fenómeno de masas a nivel mundial. Cinco mujeres con cinco personalidades bien diferenciadas, que hacían las delicias de sus seguidores con sus canciones, sus coreografías y sus looks. ‘Posh’ era el apodo con el que se conoció a Victoria, que este 17 de abril sopla 47 velas, convertida en una diseñadora de renombre que se codea con el star system de aquí y de allá, además de con la realeza de su país.

Victoria Beckham cumple años en plena pandemia. Lo hace recibiendo las felicitaciones de todos los suyos, y eso incluye, además de a su marido, David Beckham, y sus cuatro hijos, también al resto de su familia. La diseñadora y el exfutbolista pasaron el coronavirus hace un año, pero lo mantuvieron en secreto durante meses. Según publicaron los tabloides en su momento, la pareja se habría contagiado en varias reuniones sociales a las que acudieron en Miami. Y eso que Victoria tenía entre los suyos a una trabajadora luchando contra el coronavirus en primera línea: su hermana Louise.

Según publicó ‘The Sun’ en febrero, Louise Adams ejerce de supervisora en un centro de autoservicio de pruebas médicas contra el COVID en Essex, al noreste de Londres. Allí es la encargada de guiar a los conductores que llegan en sus vehículos particulares hasta el estacionamiento correcto, donde pueden realizarse el test. Un trabajo por el que estaría cobrando alrededor de 15 euros la hora y que, según señalaba una fuente cercana, le hacía muy feliz.

Para felicidad la de la propia cumpleañera que está a las puertas de convertirse en suegra, no sin antes ejercer de madrina en la boda de su hijo Brooklyn con la actriz Nicola Peltz. Su relación no cayó bien en ninguna de las dos familiar, pero con el paso del tiempo y viendo el amor que se tienen, tanto los Beckham como los Peltz están encantados con el que está llamado a ser uno de los eventos del momento que, por el momento y debido a la pandemia, aún no tiene una fecha fijada. Eso sí, según medios ingleses, los novios planean pasarse por el altar hasta en dos ocasiones, una de ellas por el rito judío siguiendo la tradición familiar de la novia.

Si hay algo que caracteriza a Victoria, además de su buen gusto a la hora de vestir es la ausencia de sonrisa. Tras abandonar el mundo de la música, han sido pocas las ocasiones en las que se le ha visto sonreir, y es algo que ha llenado líneas y líneas en los tabloides ingleses. Quizá timidez o exceso de coquetería de la mujer de Beckham, que siempre luce perfecta en sus apariciones. Pero de un tiempo a esta parte, la polifacética artista ha querido desmentir que sea una persona seria y que siempre está sonriendo. Y lo ha hecho publicando una divertida imagen esbozando una gran sonrisa junto al príncipe Harry, que en ese momento tenía 13 años.

Para despejar las dudas sobre la ausencia de sonrisa en su rostro, Victoria publicó en sus redes esta tierna imagen junto al Príncipe Harry/Instagram»¡Algunas pruebas de que sí sonrío!», publicaba en un story junto a una serie de imágenes en las que aparece riendo. En la fotografía junto al hijo pequeño del príncipe Carlos, Victoria aparece cogiéndole la mano. Este encuentro fue el primero de una amistad que ha ido creciendo con el tiempo. De hecho, los Beckham fueron dos de los invitados destacados al enlace de Harry y Meghan.