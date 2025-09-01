Letizia, madre y jefa: sin actos públicos, pero con dos importantes misiones para esta semana

El mes de septiembre ya ha arrancado y, a pesar de que los Reyes tuvieron que adelantar su vuelta al trabajo para poder estar al lado de los afectados por los incendios de las últimas semanas, es ahora cuando comienza oficialmente el curso institucional. Una primera semana en la que el Rey Felipe VI tiene varios compromisos oficiales en Madrid, aunque la agenda de doña Letizia está despejada.

Mientras que el monarca arrancará su actividad este mismo lunes asistiendo en Ifema a una sesión especial del Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología, la Reina no tiene ningún compromiso previsto a lo largo de los próximos días. Esto no significa que esté de vacaciones, sino que es probable que esté centrada en preparar algunas actividades relacionadas con el inicio del curso. A esto hay que añadir su papel de madre, ya que tanto Leonor como Sofía están a punto de empezar una nueva etapa.

La Reina Letizia en una visita a las zonas afectadas por el fuego. (Foto: Gtres)

En el caso de la princesa de Asturias, ya se ha confirmado que ingresa en la Academia General del Aire y del Espacio este mismo lunes, día 1 de septiembre. Al igual que ocurrió el pasado año y a diferencia de cuando entró en el Ejército de Tierra, Leonor llegará a San Javier en solitario, dado que es mayor de edad. Por eso, no se espera que la acompañen ni sus padres ni tampoco su hermana. Aunque doña Letizia habrá estado muy pendiente de su hija mayor en los últimos días y la habrá ayudado a organizar su equipaje, Leonor ya está muy acostumbrada a estos inicios de curso. De hecho, el de este año será el último de su formación militar.

La situación de la infanta Sofía es diferente porque para la hija pequeña de los Reyes todo es nuevo a partir de ahora. La infanta empezará la universidad dentro de unos días en el Forward College de Lisboa. Para ella es una experiencia totalmente nueva, por lo que el apoyo de su madre será esencial en este inicio de curso. Sobre todo, si se tiene en cuenta que tanto don Felipe como doña Letizia tienen un vínculo muy especial con Portugal.

La Reina Letizia y sus hijas en Mallorca. (Foto: Gtres)

Nuevas incorporaciones a Zarzuela

Al margen del aspecto más familiar, no hay que perder de vista que este inicio de curso va a ser intenso para los Reyes por los cambios que se van a llevar a cabo en el equipo del Palacio de la Zarzuela. Antes del verano se anunció la salida de María Ocaña por cuestiones personales sobrevenidas y la incorporación de Marta Carazo en el puesto de jefa de la secretaría de S.M. la Reina.

Marta Carazo, periodista de RTVE y nueva mano derecha de Doña Letizia. (Foto: TVE)

Asimismo, también se confirmó la marcha de Jordi Gutiérrez, quien ha sido director de comunicación los últimos años y una figura clave en la estructura de Zarzuela. A partir de ahora, la responsable de la comunicación de la Familia Real será la periodista Rosa Lerchundi, una de las más veteranas de nuestro país. Dos nuevos rostros que aumentan la presencia de las mujeres en el Palacio de la Zarzuela y con las que seguro que la Reina Letizia se siente especialmente cómoda y tiene buena sintonía.