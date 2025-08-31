La princesa Leonor retoma su formación y prepara su llegada a la Academia General del Aire

El fin del verano acecha y, con la llegada del mes de septiembre, todo vuelve a la normalidad. La Familia Real, al igual que el resto de los mortales, retomará sus agendas oficiales tras haber disfrutado de unas vacaciones institucionales en Palma de Mallorca y de otras de carácter privado en Grecia. Durante los días que han permanecido Sus Majestades los Reyes y sus dos hijas en el Palacio de Marivent, la infanta Sofía y la princesa Leonor debutaron en la tradicional recepción que cada año se realiza en la residencia vacacional mencionada a autoridades y personalidades baleares que destacan en distintos ámbitos de la vida. Una aparición que deja patente el compromiso que mantienen la heredera al trono de España y su hermana con la Corona. Además, doña Leonor está inmersa en la formación castrense que la preparará por si en el futuro se convierte en reina.

Tras haber completado la primera fase de la instrucción en Zaragoza y después finalizar la segunda en Marín y a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, la princesa de Asturias comenzará, mañana mismo, su etapa en San Javier. Allí ingresará en la base aérea y pasará meses conociendo todos los entresijos de los aeroplanos y las maniobras necesarias para convertirse en toda una experta en la materia con el fin de poder capitanear el Ejército cuando llegue su momento. Uno de los datos que hemos conocido por boca de la propia Margarita Robles, la Ministra de Defensa del Gobierno de España, ha sido que todo está perfectamente acondicionado en las naves PC-21 Pilatus y que están esperando para ser dirigidastanto por la futura Reina de España como por el resto de aspirantes.

Doña Leonor en Palma de Mallorca. (Foto: Gtres)

La formación de doña Leonor en San Javier

Con su estancia en la base aérea de San Javier, en Murcia, la hija de los Reyes Felipe VI y doña Letizia pondrá el broche de oro a su instrucción militar. Junto a más compañeros y en calidad de alférez, estudiará el funcionamiento de los drones y los satélites y su día a día estará conducido por las estrictas normas que caracterizan este tipo de instrucciones. Tal y como ha trascendido, en la Academia General del Aire AGA acatará un encorsetado horario minuciosamente marcado y preparado para no perder el tiempo.

La princesa Leonor con el uniforme de guardiamarina. (Foto: Gtres)

Se despertará al toque de diana de las 6:30 horas y, una hora y media después, darán inicio las clases, que se impartirán desde las 7:40 horas hasta las 15:00 y de las 16:00 a las 18:00. Será a partir de las seis de la tarde cuando la heredera podrá disfrutar de tiempo libre junto a sus compañeros y aprovechar para leer, estudiar, pasear, hacer deporte o incluso traspasar los límites del cuartel y mantener planes de ocio con los demás alumnos en locales o espacios naturales aledaños. Unas actividades lúdicas que no se podrán extender más allá de las 22:15 horas, ya que, en cuanto las agujas del reloj marquen las 22:30 horas, todos deberán estar instalados en sus dormitorios y las instalaciones permanecerán en silencio hasta el día siguiente, que iniciarán la misma rutina.