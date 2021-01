Los últimos meses han sido de extrema complejidad para todas las casas reales. La crisis sanitaria generada por el coronavirus ha puesto en una difícil tesitura a los miembros de la realeza, que han tenido que adaptar su actividad a la ‘nueva normalidad’ y volcar sus esfuerzos en los colectivos más necesitados durante la pandemia. Algunos royals no han tenido más remedio que dar un ligero paso atrás por su avanzada edad, como la reina Isabel, Harald de Noruega, Margarita de Dinamarca o Carlos Gustavo de Suecia, pero siempre estando muy pendientes de la evolución de la crisis. Otros como Máxima y Guillermo de Holanda o Alberto de Mónaco lo han vivido desde primera fila, bien porque han sufrido la enfermedad o porque no han dejado de asistir a actos presenciales. Este es el caso de los reyes de España. Don Felipe y doña Letizia han volcado todos sus esfuerzos tanto durante el confinamiento, como en la desescalada y siguen estando muy comprometidos en la lucha contra la pandemia.

Como no podía ser de otra manera, Sus Majestades han dejado de lado su agenda internacional y centrado su atención en la evolución de la situación a nivel nacional. Comprometidos con la crisis sanitaria y económica, en especial la Reina ha apostado por ofrecer una imagen de sobriedad y de austeridad. Pero, ¿cómo se ha percibido su labor fuera de nuestras fronteras?. Look se ha puesto en contacto con varios especialistas para hacer balance del trabajo de doña Letizia en estos últimos meses. Sin embargo, la realidad es que la labor de doña Letizia no ha llegado a trascender en demasía.

Oskar Aanmoen, especialista en Casa Real Noruega asegura que “la Reina tiene una muy buena imagen en Noruega, de hecho, son muchos los que lamentan la tesitura en la que se ha tenido que encontrar debido a la situación del rey Juan Carlos”. En el país del que es originaria Eva Sannum valoran positivamemente a doña Letizia, pero lamentablemente, su trabajo no llega a acaparar mucha atención: “creo que ha sabido llevar la crisis del coronavirus de una manera muy positiva. Sin embargo, tengo que reconocer que, en la mayoría de las ocasiones, la Familia Real Española no acapara demasiada atención para los medios nórdicos”, resalta el experto.

En la misma línea se muestra Wim Dehandschutter, cronista de la Casa Real de los Belgas: “Letizia no es un personaje principal para los medios belgas. Desde la proclamación de Felipe VI en 2014 ha sido protagonista de ocho artículos en uno de los principales periódicos del país, Het Nieuwsblad», mantiene. Una cifra muy escasa en comparación con Máxima por ejemplo, que en el mismo lapso de tiempo ha ocupado casi setenta. Se publicaron tres informes un poco más extensos, centrados en la imagen de la Reina a nivel estético y sobre el rifirrafe con doña Sofía a las puertas de la catedral de Palma. “Lo que quiero decir es que Letizia no ocupa la atención de los belgas”, revela el experto. “Su matrimonio con Felipe fue presentado aquí como un cuento de hadas frente a lo de los reyes de los belgas, pero más tarde, solo se ha escrito en momentos muy concretos”, matiza. Lo que sí deja claro es que “Letizia es percibida como una reina de hielo”. Una descripción que tiene mucho que ver con su desencuentro con doña Sofía.

El rifirrafe con doña Sofía acaparó una especial atención, sobre todo a raíz de los comentarios de Marie Chantal, pero no se vio como algo tan extraño entonces, porque se consideró algo normal que entre nueras y suegras se produjeran desencuentros. “La reina Matilde y la reina Paola no son grandes amigas, pero gana la partida Matilde, que es mucho más popular. Sin embargo, creo que en España es al revés: Sofía tiene más fans que Letizia”, recalca el experto.

Wim Dehandschutter considera que doña Letizia tiene un gran potencial y puede demostrar su buen hacer como reina, algo que en Bélgica le habría costado más: “En Bélgica, ella sería la reina del hielo para siempre, pero en España, creo que puede demostrar que es una trabajadora, especialmente ahora, con la crisis sanitaria en pleno auge”.

El especialista mantiene que en estos momentos es particularmente complicado valorar el papel de las diferentes casas reales: “ahora mismo, solo podemos valorar el papel de lo que hacen las diferentes casas reales según lo que publican en redes sociales ya que la mayoría de las actividades son en el interior de palacio, a puerta cerrada”. Una situación que provoca que la exposición de los royals sea menor y resulte más complicado ponderar su implicación con la crisis sanitaria. “En Bélgica, los Reyes han sido muy activos e incluso han compartido parte de su trabajo interno”, afirma el especialista. “Creo que Letizia también ha estado trabajando duro, que ahora ha es su momento para demostrar que es una buena reina, mostrando su interés en la sociedad, los temas de sanidad…”. El experto recuerda además una encuesta que se hizo hace años sobre princesas europeas y su popularidad. En aquel momento, Kate Middleton y Máxima estaban en los primeros puestos, mientras que Charlene de Mónaco y doña Letizia ocupaban las últimas posiciones.

En la misma línea que Wim Dehandschutter se muestra uno de los mayores especialistas en realeza holandesa, autor de una reciente biografía sobre Máxima de Holanda. Rick Evers compara a la esposa de Felipe VI con la argentina: “Máxima y Letizia son las dos mujeres Fuertes -con una importante carrera antes de formar parte de la realeza- y tienen sus propias opiniones. A su manera, utilizan su influencia por el bien de su país”, asegura.

Anika Helm, de Adelswelt, considera que la imagen de la reina no ha cambiado mucho en los últimos años, pero piensa que lo ha hecho muy bien en lo que respecta al coronavirus. “Creo que Letizia siempre ha sido una royal muy trabajadora, con muchos compromisos, pero también pienso que tanto ella como la Familia Real podrían salir beneficiados con la crisis”, asegura la especialista. “Ahora tienen en su mano la capacidad de mostrar cómo de importantes son para España y cuánto quieren apoyar a la población”, recalca.

Anika considera que la Reina ha gestionado correctamente su labor en esta crisis sanitaria: “pienso que lo ha hecho de la mejor manera que ha sabido. Ha estado al lado de la gente y ha intentado ayudar. No puede derrotar al virus ella sola, pero ha apoyado a las personas, para que sientan que no están solos. Creo que es una razón para sentir orgullo de ella”.

Helm mantiene que la actuación de doña Letizia a lo largo de estos meses ha sido un modelo: “comparada con otras royals, Letizia ha estado muy presente, se notaba que se preocupaba por la gente, no se fue de vacaciones como Máxima, aunque tenía la ventaja de la edad, que no tenían otras royals como la reina Silvia o la reina Isabel, que formaban parte de los grupos de riesgo”, sentencia.

Julia Melchior, autora del primer documental sobre la reina Letizia asegura que “hace lo que se espera de una reina. Cumple con su papel mostrando atención y escuchando a la gente para entender los problemas y desafíos. Al hacerlo, no olvida su propia agenda”. La periodista destaca que también “ha demostrado que tiene talla de estadista sustituyendo al Rey, cuando se encontraba en cuarentena”. La alemana mantiene que “doña Letizia convence con su actitud. No se desanima por las noticias sobre el rey Juan Carlos, ni por el debate sobre la Monarquía. Sigue adelante, aunque no debe ser fácil bajo estas circunstancias. Creo que es lo que la distingue: Seriedad, enfoque, responsabilidad. Son grandes virtudes, especialmente en tiempos de crisis”.

Uno de los frentes más complicados tanto para don Felipe como para doña Letizia ha sido todo lo relacionado con el rey Juan Carlos. A este respecto, Melchior mantiene que lo ha gestionado como cabría esperar: “ha sido muy profesional. Sigue cumpliendo su trabajo, aunque debe ser una carga enorme para la Familia Real. Doña Letizia, con sus valores y principios, ayuda al giro de la monarquía hacia una institución “renovada para un tiempo nuevo”, como el Rey Felipe avisó en su discurso de proclamación. No se asocia a la reina Letizia con las relevaciones en torno a don Juan Carlos”, resalta.

A pesar de que los temas relacionados con su imagen siguen acaparando gran parte de la atención, la periodista asegura que ella hace énfasis en otras cuestiones: “sus causas son muy importantes. Ella tiene la posibilidad de marcar una diferencia. Por ejemplo en su lucha para los derechos de la mujer o contra la violencia de género. La Reina es muy convincente en sus causas. No actúa, es auténtica. El hecho de que la cobertura de la reina Letizia se centre en cuestiones de estilo es paradójico. A diferencia de otras royals, como Máxima de Holanda o Victoria de Suecia, nunca lleva accesorios como sombreros gigantes o joyas llamativos. Más bien parece que no quiere distraer de las causas con su estilo reducido. En tiempos de pandemia, cuando no hay banquetes, desfiles etc., se la ve por lo que es: Una mujer seria y trabajadora. Y una buena reina”.

Si en Europa aún se presta cierta atención a los temas relacionados con doña Letizia, en Estados Unidos -y también en Reino Unido-, el interés que suscita la esposa de Felipe VI es mucho menor. Es cierto que en algunas ocasiones los tabloides publican artículos sobre el estilo de la Reina, pero a su labor como consorte no se le presta demasiada atención. Marlene Koenig, experta en realeza británica, así lo confirma: “creo que Letizia no es muy conocida fuera de España más allá de algunas publicaciones. En concreto, en Estados Unidos y en el Reino Unido se han hecho eco de todos los problemas del rey Juan Carlos y los esfuerzos de Felipe VI por tomar las riendas. Sin embargo, se habla poco de Letizia. Algunas noticias sueltas, pero no una cobertura completa de lo que ha hecho ella en concreto, aunque tampoco de otras royals europeas. Quizás si en algún momento los Reyes retoman su visita a Estados Unidos se les preste más atención”, explica la experta. Tanto es así, que Look ha podido hablar con algunos periodistas que cubren la información de la Casa Real Británica y han declinado abordar las preguntas sobre doña Letizia porque “no es una cuestión que cubran de manera habitual”, lo que nos da una idea sobre el interés que suscita la Reina en estos mercados.