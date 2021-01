Por fin el gran día ha llegado. Después de un estreno discreto el pasado 6 de enero con motivo de la celebración Pascua Militar, hoy la Reina vuelve a vestirse de largo. Don Felipe y doña Letizia han ofrecido en el Palacio Real la tradicional recepción al los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en España, en una jornada marcada por las medidas de higiene y seguridad, así como por las restricciones que dicta la ‘nueva normalidad’.

En torno a las 12:00 de la mañana, Sus Majestades han llegado al Palacio Real, donde se ha llevado a cabo la recepción. El acto ha comenzado con los saludos en el salón de Gasparini, siempre manteniendo la distancia recomendada, aunque las actuales circunstancias han obligado que se divida a los asistentes en varias estancias -también el aforo se ha visto reducido-.

Como era de esperar y en línea con la tendencia que ha seguido en los últimos meses, doña Letizia ha recuperado un diseño de su fondo de armario en lugar de estrenar look. Tal como marca el protocolo, la Reina ha vestido de largo y ha apostado por el azul klein para esta jornada tan especial. La Reina ha recuperado el vestido de estilo blazer que estrenó durante la Pascua Militar de 2020 y que no le habíamos vuelto a ver hasta ahora. Un favorecedor diseño de escote cruzado, botón joya y abertura en la falda que resaltaba su figura y cuya procedencia hasta ahora no ha sido confirmada.

La Reina ha completado su favorecedor estilismo con unos zapatos de salón en color azul, a tono con el estilismo, pero ha prescindido de bolso o, al menos no se le ha visto durante la recepción. Una de las cosas más llamativas de su look ha sido, sin duda, el peinado por el que se ha decantado en esta ocasión, muy diferente de lo que suele llevar. La esposa de Felipe VI ha sorprendido con un recogido alto, al más puro estilo de los moños de bailarina, que dejaba su rostro completamente despejado y cubierto por una mascarilla de tipo FFP2, la misma que en esta ocasión también ha utilizado Felipe VI. En cuanto a joyas, la reina doña Letizia ha lucido su inseparable sortija dorada de Karen Hallam, pero también unos favorecedores pendientes de diamantes de tipo chandelier que no lucía desde hace tiempo -se los vimos por ejemplo en la Primera Comunión de la infanta Sofía- y cuya procedencia no se conoce.

Este ha sido el primer acto conjunto de los Reyes precisamente desde el pasado día 6 de enero. Desde entonces, don Felipe y doña Letizia han mantenido agendas por separado, que además se han visto postergadas por los efectos del temporal Filomena en Madrid, que obligaba a la cancelación de varios actos en los últimos días. Será mañana cuando desde el departamento de comunicación de la Casa de S.M. el Rey den a conocer las actividades previstas para los próximos días, aunque este fin de semana, Don Felipe y doña Letizia tienen pendiente una celebración muy especial, ya que el sábado, el monarca cumple cincuenta y tres años. No está previsto por el momento ningún tipo de acto oficial con motivo de este aniversario.