El teletrabajo ha llegado a la vida de los royals y por ahora, parece que para quedarse. Es cierto que la mayoría de las casas reales han retomado su agenda presencial, pero también han hecho del trabajo virtual una valiosa herramienta en caso necesario. Hace algunos días trascendía la inversión que se ha hecho en Zarzuela para facilitar el teletrabajo a muchos de los miembros de su equipo, aunque Sus Majestades ya puedan asistir a la mayoría de los actos de manera presencial.

No obstante, a pesar de que el teletrabajo sea una realidad que ha venido para quedarse, no está exenta de las normas y protocolos que rigen otros actos. Por eso, mientras que muchos ciudadanos optan por ropa cómoda para sus jornadas de trabajo en casa y prueba de ello son las últimas colecciones de algunas firmas que van en esta línea, en el caso de los royals la cuestión cambia. No nos imaginamos a la reina Matilde de los Belgas, a Máxima de Holanda o a doña Letizia participando en una videoconferencia sin maquillaje, con el pelo mal recogido o vestidas con un chándal.

Aunque es cierto que con el teletrabajo se flexibilizan algunas cuestiones y se ahorran tanto tiempo como costes, la mayoría de los royals muestra la misma imagen impecable que cuando acuden a un acto presencial. O al menos eso parece en principio. Doña Letizia apuesta habitualmente por looks sobrios en clave working, mientras que otras royals como Kate Middleton alternan los estilismos de este tipo con otros más de tipo lady. Máxima de Holanda, por ejemplo, apuesta por prendas versátiles y coloridas, en línea con su estilo habitual.

En la mayoría de los casos, todas ellas llevan a cabo sus tareas online sentadas frente a una mesa, por lo que solo las vemos de cintura para arriba. Salvo excepciones en las que desde las diferentes casas reales se distribuyen imágenes que nos permiten ver un poco más.

En esta línea, la última aparición virtual de Máxima de Holanda ha llamado especialmente la atención. La Reina ha realizado desde una de las salas del Palacio de Huis Ten Bosch una visita virtual a Senegal del martes 19 al jueves 21 de enero para discutir los avances para garantizar el acceso a los servicios financieros. En uno de los encuentros, la Reina luce un discreto vestido en color berenjena, acompañado de un llamativo collar elaborado con trozos de madera en forma de gota. Hasta aquí, todo normal. Sin embargo, en una de las fotos que ha distribuido la Casa Real se aprecia cómo Máxima ha decidido prescindir de los zapatos para estar más cómoda. Algo que no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que la mayoría de las personas opta por dejar el calzado a un lado cuando está en su hogar y, al fin y al cabo, no podemos olvidar que se trata de una reunión desde una de las estancias de su residencia.

Queen Máxima @UNSGSA pays an online visit to Senegal, 42% of adults in Senegal have access to financial services, 4.85 million not. Queen Máxima discussed also #financialinclusion with president Macky Sall at the @wef in Davos in 2020 https://t.co/WvuAI8jJE5 pic.twitter.com/zzfiQNMOgH

— Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) January 21, 2021