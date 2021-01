Carla Vigo vuelve a ser noticia. A pesar de que a la sobrina de la reina Letizia no le gusta especialmente estar en el ojo público, la joven es muy activa en sus redes sociales, de manera que resulta inevitable que no capte la atención, no solo de sus seguidores, sino del público en general.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@_.schlumpff._)

La joven lleva varios meses residiendo en Alemania, donde se marchó a principios de septiembre con el objetivo de aprender el idioma y vivir una nueva experiencia. Carla Vigo se ha integrado perfectamente en su nueva vida y está encantada con esta aventura, de hecho, mantiene una relación muy especial con la familia con la que reside, donde trabaja de au pair.

Sin embargo, como suele ser normal en estos casos, sigue manteniendo un estrecho contacto con sus amigos en España, con los que suele hablar gracias a los medios digitales, en especial, las redes sociales. Es precisamente gracias a ellas -en concreto a Instagram-, donde la sobrina de doña Letizia plasma algunos detalles de su día a día en Alemania e incluso suele hacer encuestas y otro tipo de actividad para interactuar con sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@_.schlumpff._)

Con ellos ha querido compartir su último ‘cambio de look’. Tal como ha publicado primero a través de los stories de su perfil y más adelante en un post, Carla se ha hecho un llamativo tatuaje en la zona superior del brazo. Se trata de la imagen del rostro de un tigre, que ocupa toda la parte superior de su brazo derecho. Un tatuaje sin color en el que la mitad de la tez del animal se muestra de forma esquemática, mientras que la otra mitad aparece muy detallada, como si fuera casi real. La sobrina de la reina doña Letizia ha compartido el proceso de elaboración del tatuaje en los stories de su perfil y el resultado final en un post, junto al que ha escrito: “espectacular”.

Aunque Carla Vigo no ha dado más detalles sobre los motivos por los cuales ha decidido hacerse un tatuaje, sí sabemos que el responsable del mismo es un artista de Aranjuez, localidad en la que habitualmente reside la joven. Esto hace pensar en que quizás haya viajado a España a pasar unos días o también es posible que se lo hiciera antes, pero no ha sido hasta ahora cuando lo ha querido compartir. Han sido muchas las reacciones de sus seguidores ante este cambio de estilo, la mayoría de ellas alabando el resultado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@_.schlumpff._)



Hace tan solo unos días, la nieta de Paloma Rocasolano protagonizó una pequeña polémica en la red cuando preguntó a sus followers en torno a quién se podría parecer a ella. La joven hizo una encuesta a través de los stories de su perfil y, para su sorpresa primero y casi enfado después, muchos de ellos contestaron que Carla Vigo guarda un gran parecido con la que fuera duquesa de Alba. Algo que no le gustó mucho a la sobrina de la reina doña Letizia, que considera que no tiene nada que ver con la desaparecida aristócrata. De hecho, tal fue su enfado que incluso llegó a compartir un post explicando todos los motivos por los cuales no se parece a Cayetana De Alba. Menos mal que algunos le encontraron parecido con otras personalidades como Helena Bonham Carter o incluso la figura de animación de «Brave».