A Carla Vigo no le gusta estar en el ojo público. Sin embargo, ser sobrina de la reina doña Letizia lleva implícito que algunos de los detalles de su vida generen interés. La hija de Érika Ortiz suele ser muy discreta con su día a día, aunque no duda en comentar algunos aspectos de su rutina a través de las redes sociales, donde interactúa de diferentes maneras con sus seguidores. Sin embargo, a veces, estas ‘conversaciones virtuales’ no llegan al puerto que la nieta de Paloma Rocasolano podría esperar y esto es precisamente lo que le acaba de pasar con una de las últimas encuestas que ha hecho a través de su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@_.schlumpff._)

La joven ha hecho una encuesta para ver qué parecidos le encontraban sus seguidores y, para su sorpresa primero y casi enfado después, muchos de ellos han contestado que Carla guarda un gran parecido con la duquesa de Alba. Algo que no ha gustado mucho a la sobrina de la reina Letizia, que considera que no tiene nada que ver con la desaparecida aristócrata. “Te pareces a la duquesa de Alba”, ha escrito uno, a lo que Carla ha contestado: “ya, esta de verdad, no, no me parezco, necesitas gafas tío”. Pero han sido varios los que han insistido en las semejanzas entre la prima de la princesa de Asturias y la infanta Sofía y la Duquesa. “Duquesa de Alba, forma de la cara, mofletes…”, ha resaltado otro de los seguidores. “De verdad, hago un llamamiento por favor , ya, o sea, la broma ha tenido gracia, pero cansa, es que no sé qué veis”, ha protestado Carla.

Ante los múltiples mensajes insistiendo en el parecido con Cayetana de Alba, Carla no ha dudado en aportar sus propios argumentos en un post en el que explica por qué no se parece a la duquesa de Alba. La sobrina de la reina Letizia ha comentado que ninguno de sus rasgos se asemejan a los de la fallecida aristócrata, ni la forma del rostro, los ojos, el pelo, los labios… deja claro que, según su criterio no se parece en nada.

No ha sido a la duquesa de Alba el único parecido que los internautas han encontrado a Carla Vigo. Los hay que han asegurado que se parece a su hija, Eugenia Martínez de Irujo, otros apuestas por la actriz Helena Bonham Carter o incluso Belén Esteban, aunque alguno de los más llamativos llegan a compararla con un personaje de ficción, la protagonista de la película “Brave”.

No es la primera vez que Carla Vigo acapara la atención en las redes por alguno de sus comentarios. Hace algunas semanas, la joven de convirtió en noticia después de que uno de sus seguidores le preguntase sobre la Monarquía: “opina de la Monarquía en España y de lo que está pasando con la Casa Real”. En lugar de eludir la pregunta, Carla optó por responder a sus seguidores, aunque con cierto tono de incomodidad ante una cuestión que la ponía en una situación más que delicada: “no pensaba subir esto, pero creo que mi respuesta es obvia: paso palabra. Además, por favor no me preguntéis cosas así porque me ponéis entre la espada y la pared y no es cómodo”, escribía la joven que, desde hace algunos meses reside en Alemania, donde se trasladó en el mes de septiembre para aprender el idioma y trabajar como aupair.