Desde el pasado viernes, nuestro país se vio sacudido por la borrasca Filomena. Parques teñidos de blanco, personas esquiando como si estuvieran en plena montaña y divertidos muñecos de nieve son solo algunas de las imágenes que hemos podido ver en las últimas horas. Sin embargo, no todo ha sido diversión en estos días en los que se ha vuelto a hacer historia con este fenómeno meterológico. Cierre de locales, recomendaciones de no salir de casa, árboles caídos, y hasta víctimas mortales. En especial ha sido la Comunidad de Madrid quien ha sufrido las peores consecuencias que han alterado de nuevo la rutina de miles de ciudadanos que no han podido desplazarse ni poder asistir a sus puestos de trabajo. Ante la preocupación de esta gran nevada, el rey Felipe VI y la reina Letizia han querido lanzar un mensaje cargado de preocupación ante acontecimiento que estamos viviendo.

Los Reyes muestran su dolor por víctimas del temporal, preocupación con autoridades nacionales, autonómicas y locales, máximo interés por personas afectadas y piden extremar la precaución ante los riesgos de acumulación de hielo y nieve. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 9, 2021

A través de un comunicado emitido por el Palacio de la Zarzuela, -que se puede leer a través de sus redes sociales oficiales- se puede leer el siguente y claro mensaje de Sus Majestades: «Los Reyes muestran su dolor por víctimas del temporal, preocupación con autoridades nacionales, autonómicas y locales, máximo interés por personas afectadas y piden extremar la precaución ante los riesgos de acumulación de hielo y nieve».

Según ha informado la agencia EFE, el jefe de Estado está atento a todo lo que está ocurriendo en relación a la borrasca Filomena. Además, está en permanente contacto con los responsables de emergencias y autoridades de toda la geografía española. Sin ir más lejos, con una de las personas que ha mentenido una conversación en las últimas horas ha sido con Isabel Díaz Ayuso. Ha sido la propia presidenta de la Comunidad de Madrid quien ha dado a conocer este detalle a través de sus redes sociales. «Gracias a Su Majestad el Rey por su llamada y por interesarse por la situación del temporal en la Comunidad de Madrid», ha escrito. Por otro lado, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urgana, ha agradecido la llamada del hijo de don Juan Carlos.

Debido a esta situación y a la escasa movilidad, Sus Majestades han tenido que ver alterada su agenda. Este lunes 11 de enero, el monarca tenía previsto retomar su actividad institucional con tres audiencias en el Palacio de El Pardo. La primera, una representación de la Asociación Sociedad Civil, la segunda, una representación del Patronato de la Fundación Euroamérica y la tercera con el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial. No obstante, han tenido que ser canceladas por problemas de movilidad, según han contado fuentes oficiales. Por otro lado, la reina Letizia, también deberá anular su cita del próximo martes. La consorte tenía marcado este día en su agenda para asistir a la reunión de trabajo con la Federación de Enfermedades Raras. Una cita a la que nunca falta. Asimismo, las previsiones de los próximos días según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), desembocará en una considerable bajada de las temperaturas, lo que provocará que la gran cantidad de nieve que hay acumulada se convierta en hielo, motivo también, por el que los Reyes han tenido que modificar sus actos públicos ofiales.