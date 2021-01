Es, sin duda, uno de los cumpleaños más complicados para el rey Juan Carlos. El padre de Felipe VI sopla hoy 83 velas en su tarta de cumpleaños, pero no está para muchas fiestas. Hace apenas unos días salía a la luz la última imagen del que fuera jefe del Estado español durante casi cuarenta años en su actual residencia en Emiratos Árabes. Cabizbajo, con mascarilla y apoyándose en dos de sus escoltas durante un paseo por uno de los puertos deportivos de Emiratos Árabes, donde reside desde el pasado verano.

En estos días, don Juan Carlos cuenta con la compañía de su hija mayor, la infanta Elena, con quien siempre ha mantenido una relación muy especial. A pesar de haber pasado las navidades solo, el exmonarca está estos días con la duquesa de Lugo, que no es la primera vez que viaja a Abu Dabi para acompañar a su padre. Ya lo hizo el pasado mes de noviembre, cuando se cumplieron cuarenta y cinco años de la proclamación de don Juan Carlos.

Al margen de las felicitaciones que el padre de Felipe VI haya podido recibir a título particular, son muchos los que han querido recordar al exmonarca en este día tan especial. Las redes se han llenado de mensajes de cariño y agradecimiento a través de dos hashtags: #felicidadesMajestad y #graciasportanto. Mensajes que dejan claras las muestras de apoyo al que fuera jefe del Estado a pesar de las complicadas circunstancias de los últimos meses, que le han puesto no solo a él, sino a toda la familia del Rey en el punto de mira.

Carlos Herrera, gran amigo del padre de Felipe VI, ha sido uno de los primeros en felicitarle a través de las ondas -imaginamos que también a nivel privado- amigo del emérito: «nadie es perfecto. Pero en un país que blanquea terroristas; nombra vicepresidente a chavistas y aprueba presupuestos con golpistas… que no me digan que el problema es un Rey al que tenemos confinado, a miles de kilómetros. Felicidades, Majestad», ha dicho el veterano periodista esta mañana. El locutor no ha sido el único. La plataforma Concordia Real Española ha hecho pública una imagen en la que aparece el exrey vestido de gala junto a los anteriormente citados hashtags. Una instantánea que ha servido para que varias personalidades recurran a ella con el objetivo de hacer extensivos sus buenos deseos al padre de Felipe VI. Entre los que han querido felicitarle están Paloma Cuevas, que ha compartido la imagen a través de los stories de su perfil o su sobrina, María Zurita, hija de la infanta doña Margarita, que ha publicado un post en su cuenta.

El 2020 ha sido un año muy difícil para don Juan Carlos. Al margen de la situación de crisis sanitaria a causa de la pandemia, el exsoberano ha tenido que sufrir el rechazo de la población por sus presuntas actividades opacas. Una situación que le ha llevado, antes aún de que exista una clara acusación contra él, a tomar cartas en el asunto y poner tierra de por medio. Pese a que desde su equipo de abogados han manifestado que el padre de Felipe VI ha saldado sus cuentas con la Hacienda Pública, parece que la investigación aún sigue abierta y se desconocen por el momento, sus últimas consecuencias.