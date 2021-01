Estos son los zapatos de Uterqüe de rebajas que ha llevado la reina Letizia

La reina Letizia es una de las embajadoras de la moda española. En sus últimas apariciones la hemos visto con zapatos planos de Uterqüe. Buscando un estilo más de su edad, la reina deja paso a sus hijas. Los zapatos han sido uno de los elementos que más ha cambiado durante este año tan difícil para todos. Letizia ha dejado atrás los tacones y se ha puesto los zapatos planos, un gesto que se ha visto en sus reuniones de trabajo. Su estilo actual apuesta por la comodidad sin renunciar a la calidad y al diseño. Si quieres moverte por la ciudad cómodamente como una auténtica reina, toma nota de los zapatos de Uterqüe de Letizia, están de rebajas.

Los zapatos de Uterqüe de rebajas que ha llevado la reina Letizia

Para nuestros pies siempre debemos buscar lo mejor dentro del presupuesto de que dispongamos. Son el pilar que nos mueve, estamos todo el día de pie o sentadas, pero siempre con los pies de protagonistas. La apuesta de la reina Letizia por los mocasines le ha valido un aplauso entre todas las mujeres trabajadoras del país. Lo de Uterqüe que luce con orgullo están hechos de piel con todo lujo de detalles, son un tipo de zapato que durará años en perfecto estado. Su precio en temporada rondaría los 100 euros, pero de rebajas los encontramos por 60 euros, con este descuento no podemos quedarnos sin ellos.

Los mocasines con cadena son un buen básico. El estilo de estos mocasines lo ha lucido Letizia y la mayoría de celebrities del mundo entero. Son de piel se adaptan perfectamente a todo tipo de pie y tienen el detalle de la cadena. Esta temporada se han visto muchos siguiendo con la tendencia de incorporar las cadenas o elementos de lujo a cada prenda o complemento. Uterqüe es una apuesta segura, buena calidad y relación precio, estos zapatos son casi para siempre. La cadena le aportará el elemento destinado a destacar que buscamos y el negro permitirá que combine con todo tipo de piezas.

La suela track de estos mocasines le hizo ganar centímetros de Letizia. El rey Felipe VI mide más de metro noventa por lo que a su lado la reina, que no es bajita, gana más altura gracias a los zapatos. Estos mocasines de Uterqüe con suela track son perfectos para ganar un poco de altura sin renunciar a una comodidad extrema. Son una buena opción si queremos apostar por un diseño un poco más atrevido, además de evitar el agua o el frío. Una suela track en invierno en perfecta para recorrer la ciudad sin importante el clima.

Este efecto piel es solo para las más atrevidas. El lujo que desprenden estos mocasines los hace muy apetecibles. Este tipo de piel no combina con todas las prendas, a diferencia de los negros deberemos tener cuidado con el resto de los estampados que llevamos encima. Con un pantalón vaquero y una camisa o un sencillo vestido negro estos mocasines nos harán destacar. Son una buena inversión si queremos huir de los clásicos o queremos darle un poco más de vida a nuestros looks diarios.

Con un poco de tacón cómodo, estos mocasines siempre triunfarán. El diseño del mocasín más clásico lo vamos a coronar de gloria con un tacón cuadrado muy cómodo. Si no podemos renunciar al tacón, además de ganar centímetros nos ayuda a estilizar las piernas y les aporta un aire muy femenino a nuestros looks, estos mocasines son perfectos. Tienen el efecto lujoso de los detalles de metal y además la anchura perfecta para todo tipo de piel, más anchos o estrechos se adaptarán a la perfección a este tipo de calzado.

Los mocasines de Uterqüe serán una de las piezas más buscadas de estas rebajas y no es para menos. Estamos ante un zapato casi histórico que lleva décadas en los armarios de medio mundo. Son planos con lo que ganamos comodidad, pero en este caso, con el punto brillante de los detalles no renunciamos al glamour que deseamos trasmitir. Además de ser preciosos nos permitirán seguir con nuestro ritmo de vida sin problemas.

A pie, en bicicleta o en patinete podemos llevar estos zapatos que son casi como unas deportivas, pero más de vestir. En estos tiempos en los que el transporte público pierde usuarios, moverse por la ciudad con un zapato cómodo es una necesidad. Si quieres disfrutar de una pieza destinadas a triunfar apuesta por unos mocasines. No importa la edad o el estilo, combinan con casi todo. Esta selección de mocasines forma parte de algunos zapatos que ha llevado Letizia, la reina apuesta siempre por la calidad y la elegancia en sus looks. Gracias a las rebajas podemos permitirnos unos mocasines de lujo, perfectos para la situación actual con un buen descuento. No te quedes sin ellos, estas rebajas están destinados a agotarse por momentos