El Rey Felipe cumple con las expectativas y ‘repudia’ a don Juan Carlos

Don Felipe ha querido dejar clara la separación respecto a su padre y ha recalcado el espíritu renovado de su reinado: «en coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como jefe del Estado y con el espíritu renovador que inspira mi Reinado desde el primer día». En 2011 Don Juan Carlos utilizó una estrategia similar en medio del escándalo Nóos, cuando aseguró en su mensaje de Navidad que la Justicia era igual para todos.

El Rey ha recalcado las cualidades de los españoles, «un pueblo que no se rinde en los malos tiempos», pero ha resaltado que, a pesar de que no va a ser fácil superar esta situación, «con esfuerzo, unión y solidaridad, España saldrá adelante». Don Felipe ha finalizado su alocución reforzando su compromiso con la institución y con el país: «como Rey, yo estaré con todos y para todos, no solo porque es mi deber y mi convicción, sino también porque es mi compromiso con todos vosotros, con España» y dando las gracias de parte de toda la Familia Real por «todas las muestras de afecto y apoyo que nos habéis transmitido este año».