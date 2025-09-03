¿Torrezno o croqueta?: la inesperada pregunta de la Reina Letizia a una ‘influencer’ culinaria

Los temas relacionados con la nutrición y la alimentación preocupan mucho a la Reina Letizia quien, por cierto, fue nombrada en 2015 Embajadora Especial para la Nutrición por la FAO. Por eso no resulta extraño que la esposa del Rey Felipe aproveche siempre que puede para hablar con expertos en estos temas.

Una de las últimas ocasiones en las que coincidió con una especialista en gastronomía fue durante la entrega de la última edición de los Premios Planeta. Doña Letizia tuvo la oportunidad de charlar con la influencer gastronómica Paula Monreal Barral. Según ha contado en un programa, la Reina se le acercó y le preguntó de manera directa: «¿Qué es más sano, un torrezno o una croqueta?».

Ante la pregunta de la madre de la princesa de Asturias, la creadora de contenido respondió que un torrezno. Una respuesta con la que la Reina Letizia se mostró de acuerdo, tal como ha revelado Paufeel en el programa en el que acaba de participar.

Aunque tanto la croqueta como el torrezno no son alimentos propiamente saludables, el torrezno encaja mejor en el tipo de dieta que sigue doña Letizia, que siempre se ha dicho que es de tipo antiinflamatorio y busca reducir el consumo de ultraprocesados y alimentos con harinas refinadas y grasas trans. Los torreznos no tienen harinas ni azúcares añadidos, solamente grasa, sal y proteína, por lo que no inflama. Eso sí, también influye la manera en la que se cocine, porque no es lo mismo hacerlo con aceites de semillas -ricos en ácidos grasos omega 6- que se reutilizan y son inflamatorios. No obstante, no es un alimento para consumir a diario.

La croqueta, por su parte, lleva harina como base de la bechamel, por lo que no puede formar parte de una dieta saludable. Este tipo de alimento al digerirse se convierte de manera rápida en glucosa y provoca picos de insulina que contribuyen al aumento de peso a largo plazo y producen inflamación.

Las preferencias de la Reina

Aunque esta vez la Reina Letizia habló de torreznos y croquetas, no es la primera vez que se dan detalles de sus gustos culinarios. Antes de convertirse en miembro de la Familia Real ya reveló en un programa de televisión que solía desayunar platos contundentes para poder hacer frente a las maratonianas jornadas que empezaba de madrugadas: «Una merluza en salsa o un caldillo extremeño», dijo la entonces periodista. Además, durante la visita de los Reyes a FITUR el pasado año, un reportero preguntó a doña Letizia si prefería la tortilla de patatas con o sin cebolla. Una pregunta que siempre ha generado división y un gran debate y a la que la Reina respondió con diplomacia: «Las dos».

¿Quién es Paufeel?

Paula Monreal es una influencer española que se ha convertido en referencia en el mundo de la cocina saludable y accesible. Su proyecto nació de una necesidad personal: aprender a cocinar tras descubrir que era intolerante al gluten. Tiene más de dos millones de seguidores en las redes sociales, donde comparte recetas fáciles y rápidas. Además, es autora de varios libros como Las recetas de Paufeel y Mis mejores recetas en freidora de aire.

Las recetas de esta creadora de contenido suelen tener menos de cuatro ingredientes, para que su elaboración sea sendilla y rápida. Están especialmente pensadas para quienes tienen poco tiempo o poca experiencia en la cocina. Además de recetas, Paufeel también comparte hábitos saludables o reflexiones sobre bienestar.