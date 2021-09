Letizia ‘off the record’: los 49 años de la Reina tras los focos en 8 tips

La Reina Letizia está de celebración. La esposa de Felipe VI se acerca al medio siglo y, como cada 15 de septiembre, soplará las velas de su particular aniversario, que este año será un poco diferente pues lo hará sin su hija Leonor, que previsiblemente la felicitará telemáticamente desde Gales. En este caso, los 49 años de Letizia llegan avalados por una impecable actuación pública y un éxito en su papel de Reina, trabajado durante años con gran tesón y dedicación. Este último ha sido, en concreto, crucial en la vida de Letizia y no solo por su sobresaliente actuación durante la pandemia global del coronavirus que ha azotado a medio mundo.

Desde que el Rey Padre Don Juan Carlos decidiera abandonar España rumbo a Emiratos Árabes para ‘salvaguardar la Monarquía’ en las manos de su heredero, la asturiana ha asegurado posiciones como termómetro de la Casa Real, y es que Letizia es distinta desde la marcha de su suegro. Atrás quedaron los enfrentamientos y posterior guerra fría con Doña Sofía, porque Doña Letizia cumple 49 asentada en el trono. Sin embargo, más allá de la imagen pública de distancia y serenidad que transmite la Reina española, Letizia es, como dijo su abuela, una mujer de carácter que alberga, tras los focos, aspectos que hemos podido conocer con cuentagotas a lo largo de sus años dentro de la Casa Real y que dibujan una imagen muy diferente a la que nos tiene acostumbrados.

Más allá de las curiosidades de la Reina que hasta ahora se han repasado gracias a diversas filtraciones, hemos podido descubrir el carácter escondido tras esos gestos que se han hecho públicos y que nos dibujan a una Letizia romántica, persistente en sus objetivos, obsesionada en su papel de madre y sobre todo, una mujer con un gran sentido del humor, ¿quién lo diría?

Una reina que se ríe de sí misma

Hace dos años, pudimos conocer de manos de Joaquín Sabina la anécdota que vivió en uno de sus encuentros con la Reina. Tan sonado fue este momento cuando se conoció por parte del artista, que se convirtió en el mayor reclamo para su libro autobiográfico, que finalmente fue retirado ya que en él se contaba cómo doña Letizia le contó un chiste subido de tono en el que quedaba muy mal parada en su calificación como pareja de don Felipe. A pesar de que este manuscrito nunca llegó a ver la luz, el ‘chiste verde’ de la Reina dio la vuelta al universo digital.

La ‘pesadilla’ del profesor

Hace escasas horas, en el regreso de Doña Letizia a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, la Reina volvió a paralizar los titulares tras contar una divertida anécdota con uno de sus profesores. Su ímpetu por aprender la profesión que amaba hizo que un de sus profesoras destacara su persistente personalidad académica: “Tuve grandes profesores y compañeros estupendos. Uno de aquellos catedráticos me dijo una vez: ‘Ortiz, yo no sé lo que va a ser de su vida, pero a pesada, se refería a las preguntas, a la curiosidad, ahí no tiene rival’. La curiosidad, es algo que no se quita”.

Regia y romántica

En la entrevista que realizó el periodista de OkDiario Alejandro Entrambasaguas a Menchu Álvarez del Valle, abuela de Letizia, y que se hizo pública a título póstumo, la madre de Jesús Ortiz explicó la rotunda contestación que la joven le dio a cuando ella explicaba cómo le intentaba quitar de la cabeza la idea de casarse con el por entonces Príncipe de Asturias: “Abuela, estoy enamorada de Felipe”.

Corrigiendo al Rey

Todos sabemos que Letizia es una mujer extremadamente perfeccionista. Nada de lo que hace o dice lo hace de manera casual, hasta el punto que repasa varias veces los discursos que realiza en sus apariciones públicas. Lo más curioso es que la propia Reina es la encargada de repasar los discursos de su marido, el Rey Felipe. Tanto es así que, como se ha podido saber, suele realizar correcciones en la mayoría de sus textos. Un rasgo que nos hace recordar aquel día de su pedida en el que, sin dudar, mandó callar a su marido para hablar acerca del ‘ejemplo impagable de la reina’.

Cinéfila y ‘ganadora’ de un Goya

Es muy común ver a Doña Letizia junto al Rey, o incluso con sus hijas, acudiendo al cine a ver películas en versión original ya que además de su pasión por la lectura, la Reina es una gran cinéfila. Sin embargo pocos conocen que S.M. tiene un premio Goya en su poder. Aunque hay tres en la Zarzuela, los Reyes Felipe y Letizia recibieron el suyo en el año 2014 de manos de Enrique González Macho, el que que por aquel entonces era el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En su inscripción la estatuilla del ‘Cabezón’ dice: “A SS.MM. Los Reyes con todos nuestro afecto”.

Abstemia pero ‘amante’ de la sidra

La Reina de España es abstemia. Hace años dejó de beber alcohol. Así lo pudimos saber gracias al programa Arucitys (de 8TV) donde se emitió una conversación de la Reina con un militar que se produjo en el año 2015 durante una visita de SS.MM. a la Academia de Artillería de Segovia: “Yo, como no bebo, me la acerco solo a los labios. Y me critican porque no bebo, pero es que yo no bebo nada de vino”. A continuación reseñó: “Yo ni café ni vino. Soy incapaz. Pero es que ni siquiera con amigos. Ahora soy abstemia completamente, ni con amigos”. Lo más curioso es que, sin embargo, y como pudimos ver en el vídeo casero que la Familia Real hizo público mostrándose cercanos en sus actividades cotidianas dentro de Zarzuela, los Reyes y sus hijas beben agua en vasos de sidra.

Una especial amistad ‘del celuloide’

La Reina conserva a sus amigas de su pasado como periodista, pero también ha forjado nuevas relaciones con personas que, en ocasiones, nos han sorprendido sobremanera. Es el caso de la especial amistad que mantiene con nuestra internacional actriz Penélope Cruz y que muchos descubrimos gracias a las fotografías de S.M. captadas en el set de rodaje de la película ‘La Reina de España’ allá por el año 2016. Tras la visita y el mediático paseo Penélope se montó en el coche de Doña Letizia y ambas abandonaron juntas el set de rodaje. Una estrecha amistad entre ambas que posteriormente confirmó la hermana de Cruz, la también actriz Mónica Cruz: “No es la primera vez que las veis juntas ni será la última porque ellas son amigas”.

¿Madre antes que reina?

Quizás uno de los papeles en los que Letizia se ha entregado más de lleno, junto con el de Reina, es en el de madre. Implicada hasta el detalle más pequeño en la crianza y educación de sus hijas, en ocasiones para la Reina ha prevalecido el bienestar emocional de sus hijas por encima de las obligaciones de la institución.

Para acercarnos lo máximo posible a su perfil maternal basta con asomarse a la referencia que hizo José Antonio Zarzalejos en su obra ‘Felipe VI. Un rey en la adversidad’ describiendo a Letizia en sus tareas como madre: «Letizia consigue de sus hijas los comportamientos a los que aspira de ellas mediante la persuasión y la implicación personal en su vida, sean estudios, amistades, tiempo de ocio o aprendizajes. Es exigente pero extremadamente cariñosa con ellas y afable con sus amigas y compañeras». En su escrito también destacó la responsabilidad de educar a la Princesa de Asturias en un entorno normalizado a pesar de las responsabilidades que tiene que cumplir como heredera al trono: «La Reina consorte trata de dosificar la conciencia de gravedad de su destino a la Princesa de Asturias con la creación de un ambiente de hogar que la construya emocionalmente para que el recuerdo de su infancia y adolescencia le resulte gratificante en el duro porvenir que le espera».