8 looks de doña Sofía que la Reina Letizia debería rescatar

Esta semana, la Reina Letizia sorprendía en el almuerzo que los Reyes ofrecieron en el Palacio Real en honor al presidente de Chile, Sebastián Piñera, con un bucólico vestido en estampado floral en tonos lilas que rescató del armario de la Reina Sofía. Un bonito homenaje a la madre de Felipe VI que, a la vez, va en línea con la tendencia a la sostenibilidad que, de un tiempo a esta parte manda en el vestidor de doña Letizia. Y es que, al margen de procesos de fabricación ecológicos y apuesta por marcas locales, lo cierto es que no hay nada más sostenible que la tendencia a la moda vintage y duradera.

No era la primera vez que la Reina Letizia sorprendía rescatando algún diseño del armario de su suegra, sino que es algo que ha hecho en varias ocasiones. Aunque lo habitual es que la esposa de Felipe VI pueda lucir piezas que tienen un especial significado para doña Sofía o que son de su joyero privado, el hecho de que utilice ropa que le perteneció supone un paso más. Al menos en cuatro ocasiones hemos visto a la Reina con diseños de su suegra. Siempre vestidos de corte lady a los que ha sabido darles una nueva oportunidad, a la vez que rinde homenaje a la madre del Rey.

La primera de las veces fue en la celebración del 80 cumpleaños del Rey Juan Carlos. Después, en la diciembre de ese mismo año, 2018, rescató un diseño rojo del armario de su suegra y más adelante, un modelo azul con escote ilusión que generó numerosos comentarios.

Y es que no hay que olvidar que la Reina Sofía ha atesorado a lo largo de los años una vasta colección de prendas exclusivas de diseñadores que van desde Valentino hasta Oscar de la Renta, sin dejar de lado a Margarita Nuez o a las hermanas Molinero. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con doña Letizia, nunca se prestó especial atención a su estilo, aunque sí que era una de las royals más elegantes de su época. Una elegancia que no entiende de modas ni tendencias y gracias a la cual, la esposa de Felipe VI ha podido recuperar diseños que mantienen su esencia a pesar del paso del tiempo y no resultan trasnochados.

Aunque hasta la fecha son apenas cuatro los diseños de doña Sofía que la Reina Letizia ha rescatado, lo cierto es que la colección que la madre de Felipe VI guarda en los sótanos de Zarzuela es muy extensa. Vestidos para el día a día, pero también trajes de gala, que perfectamente podría adaptar doña Letizia, en consonancia con la tendencia a lo vintage que manda en estos momentos. La pregunta ahora es: ¿cuál será el próximo tesoro que doña Letizia rescatará? Hasta entonces, descubre en nuestra galería algunos de los modelos que nos encantaría que recuperase.