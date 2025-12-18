Kate Middleton y Guillermo eligen una simbólica y primaveral imagen para felicitar la Navidad

Se ha hecho esperar, pero la espera ha merecido la pena. Los príncipes de Gales por fin han compartido su felicitación de Navidad de este año. Un año marcado por la recuperación de Kate Middleton y el inicio de una etapa para la familia con la mudanza a su nuevo hogar, Forest Lodge.

Como ya es habitual, las redes sociales han sido el medio a través del cual los príncipes de Gales han publicado la imagen elegida para su christmas. Una fotografía realizada por Josh Shinner en la casa familiar de Norfolk, Anmer Hall, el pasado mes de abril.

En la instantánea se puede ver a Guillermo y a Kate Middleton sentados sobre la hierba y rodeados de flores. Sus tres hijos se colocan a su lado. El príncipe Jorge, en primer plano y delante de su madre. Luis, el más pequeño, en el regazo de su padre, mientras que Carlota apoya su cabeza sobre el hombro del heredero. Los estilismos de los cinco están perfectamente coordinados, en la misma gama cromática y en línea con el entorno que los rodea. No hay nada que se haya dejado al azar.

La naturaleza, el escenario perfecto

Aunque Kate Middleton y el príncipe Guillermo han elegido esta fotografía para felicitar las fiestas, lo cierto es que la imagen no tiene nada de navideño. Como ya hemos dicho, la instantánea se tomó en el mes de abril, en plenas vacaciones de Pascua y durante la primavera. Una época en la que todo florece y cuando la naturaleza está en todo su esplendor.

Para la princesa de Gales, el papel de la naturaleza ha sido fundamental en su proceso de recuperación del cáncer. Ella misma lo ha dicho en multitud de ocasiones, por lo que la elección de esta imagen en un entorno campestre y en un instante en el que las flores y plantas están en su mejor momento no es casual, sino que resulta especialmente simbólico.

Los príncipes de Gales con sus hijos. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que los príncipes de Gales eligen una imagen en un entorno natural para su felicitación navideña. De hecho, el pasado año la pareja quiso felicitar las fiestas con un fotograma del vídeo que en septiembre Kate Middleton compartió en las redes sociales y en el que anunciaba que había terminado el tratamiento para el cáncer. Un vídeo en el que la princesa tomaba la palabra y explicaba cómo había sido su proceso: «A medida que el verano llega a su fin, no puedo expresar el alivio que siento al haber terminado finalmente mi tratamiento de quimioterapia. Los últimos nueve meses han sido increíblemente duros para nosotros como familia. La vida, tal como la conoces, puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar la manera de navegar por aguas turbulentas y un camino desconocido», dijo Kate Middleton.

Los príncipes de Gales en Londres. (Foto: Gtres)

Los planes de Navidad de la familia real

Esta misma semana, Kate Middleton y el príncipe Guillermo asistieron con sus tres hijos al tradicional almuerzo que el rey Carlos III organiza en el Palacio de Buckingham para su familia extensa. Ahora los príncipes de Gales se van a trasladar a Norfolk, donde celebrarán la Navidad en Sandringham con el rey Carlos III, la reina Camila y otros miembros de la familia real. Se espera que el día 25 participen en el tradicional servicio religioso en St. Mary Magdalene.