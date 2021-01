La historia de Lady Pamela y de su hija, India Hicks está íntimamente ligada a la de los Windsor, no solo por ser hija y nieta de Lord Mountbatten -el que fuera tío del duque de Edimburgo y mentor del príncipe Carlos-, sino porque, además, ambas han ocupado un papel muy especial en dos de las bodas reales más especiales de las últimas décadas.

Y es que madre e hija han ejercido de damas de honor en los enlaces de la reina Isabel y del príncipe Carlos. Mientras que Lady Pamela lo hizo en el de la actual monarca, su hija hizo lo propio en el de los príncipes de Gales. Hace algunos meses, con motivo del aniversario de boda de la reina Isabel, Lady Pamela e India rescataron del baúl de los recuerdos los trajes que lucieron en los respectivos enlaces, que han estado expuestos en numerosas ocasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Hicks (@indiahicksstyle)

Ahora le ha llegado el turno de pasar por el altar a India Hicks. La ahijada del príncipe Carlos se ha comprometido con el padre de sus hijos, David Flint, con quien lleva más de veinticinco. Fue a finales de noviembre cuando India sorprendió a su cículo más íntimo anunciando la noticia de su compromiso, ya que en numerosas ocasiones ha asegurado que había rechazado las propuestas de David. La ahijada del príncipe Carlos contó entonces al tabloide “Daily Mail”: “me pidió muchas veces que me casara con él, pero yo quería ser una mujer independiente, no quería casarme”. Al menos no quería hasta ahora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Hicks (@indiahicksstyle)

La pareja tenía previsto casarse el 5 de diciembre, pero ha tenido que cambiar de planes debido a las restricciones por la nueva ola de la pandemia del coronavirus. Ahora están planteándose una nueva fecha en la que puedan festejar esta feliz noticia junto a sus seres queridos. Hace unos días, la propia India escribió en Instagram: ”Nuestra boda de invierno en Inglaterra se ha pospuesto nuevamente porque el Reino Unido se sumerge en otro bloqueo. Y también pasará un tiempo antes de que todos mis hijos vuelvan a estar juntos”, ha escrito la hija de Lady Pamela, sin dar, por ahora, más detalles respecto a su enlace, que será uno de los acontecimientos más esperados del próximo año, ya que podría suponer el reencuentro extraoficial de los príncipes Harry y Guillermo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de India Hicks (@indiahicksstyle)

India Hicks es hija del diseñador de interiores David Hicks y Lady Pamela Mountbatten. Cuando apenas era una niña iba a ir a bordo en el barco que fue objeto del atentado por parte del IRA y que le costó la vida a Lord Mountbatten, su hija Patricia y su nieto Nicholas. India no estaba en la excursión porque se había fugado para ver una película.

Tuvo una infancia un tanto rebelde. A pesar de estudiar en el prestigioso internado de Gordonstoun -el mismo en el que estuvo el duque de Edimburgo y el príncipe Carlos unos años- la joven fue expulsada por invitar a niños a su habitación. En 1996 se mudó con su prometido a Bahamas, donde han construido en la zona cuatro casas y un hotel y han formado una preciosa familia.

A pesar de sus conexiones familiares con los Windsor, India Hicks siempre ha querido ser independiente. Primero ejerció como modelo y más tarde como diseñadora y empresaria, con un negocio centrado en el estilo de vida.