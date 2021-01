El príncipe Guillermo: un inesperado guiño a Harry de la mano de Lady Di

Nadie alberga ninguna duda sobre que la princesa Diana ha dejado una huella imborrable en la memoria del mundo entero gracias a su carisma y elegancia pero, en especial, a la labor solidaria que desarrolló en los últimos años de su vida. Un trabajo que sus hijos han recordado en numerosas ocasiones, sobre todo el príncipe Harry, que incluso ha caminado por los campos de minas a imagen y semejanza de la que fuera primera esposa del príncipe de Gales.

Hace unos días, el duque de Sussex recordaba la memoria de su madre en la presentación oficial de su nuevo proyecto junto a Meghan Markle, “Archewell”, donde se presentaba a sí mismo como “el hijo de una madre” y compartía una entrañable imagen de su infancia en compañía de Lady Di. Un gesto que desde Bukingham no han visto con buenos ojos porque consideran que el príncipe Harry podría estarse aprovechando de la memoria de la Princesa. Esto es algo que ha molestado especialmente al príncipe Guillermo, que en las últimas semanas había estrechado los lazos con su hermano tras varios meses distanciados por la renuncia de Harry a su papel en la Familia Real.

Aunque es una obviedad que el duque de Sussex siempre ha estado más vinculado a las actividades asociadas a Diana mientras que Guillermo seguía de cerca todo lo relacionado con su padre, lo cierto es que ahora el duque de Cambridge ha sorprendido en su último acto.

