Diana de Gales tenía todas las papeletas para convertirse en un icono cuando un trágico accidente la mató y convirtió en mito de un plumazo. La serie ‘The Crown’ ha vuelto a poner de actualidad a la madre de los príncipes Harry y William pero hay un drama que atormentó a Lady Di durante toda su vida por el que la ficción no se ha detenido ni un solo momento: la relación con su madre, Frances Roche.

Cuando Diana Spencer tenía solo 6 años, tras trece años casada con Johnn Spencer, Frances Roche se fugó con Peter Shand Kydd, un empresario australiano por el cual ella abandonó al conde de Spencer y a sus cuatro hijos. El escándalo fue tal que la abuela materna de Diana, es decir, la propia madre de Frances, testificó en favor de su yerno en el juicio del divorcio de la pareja, que continuó con su vida y se casó en 1969.

La relación de Lady Di con su madre fue siempre complicada. Tal y como reveló la propia princesa a Andrew Morton, su madre le hizo sufrir mucho con su boda con Carlos, la cual aseguraba que dicho enlace suponía una presión insoportable para ella. Pero la relación entre ellas llevaba ya años de tempestades acumuladas y la entrada de Diana en la Familia Real no hizo más que empeorar una situación que, tal y como ha contado recientemente el hermano pequeño de la malograda princesa, era irreconducible debido a la personalidad de su madre de la que ha dicho que: “no estaba hecha para la maternidad. No era su culpa, simplemente no estaba capacitada para hacerlo”.

La vida de Frances no fue fácil. Se ha publicado que Roche era adicta al alcohol y aunque durante un tiempo ella y su hija trataron de reconducir la relación y la madre de Diana ejerció de abuela de Harry y William, cuando Lady Di falleció, madre e hija llevaban cuatro meses sin hablarse. 7 años más tarde, tras haberse volcado en trabajos de caridad y diagnosticada de Alzheimer y cáncer cerebral, Frances Roche falleció y los dos hijos de la princesa de Gales acudieron a darle el último adiós a su abuela.

La princesa Diana contó a Andrew Morton en las entrevistas que sirvieron para escribir su gran éxito ‘Diana: su verdadera historia’ que su infancia había sido algo traumático para ella y también para su hermano pequeño. Al parecer no solo sufrió muchísimo con la separación de sus padres sino que fue testigo de cómo el entonces duque de Spencer abofeteaba a su madre, algo que le dejó noqueada. Por su parte, el hermano pequeño de la que fuera la princesa del pueblo británico, ha desvelado uno de los grandes motivos por los que Diana no se llevaba bien con su madre: “mi madre estaba enamorada de otra persona, encaprichada, más bien. Mientras recogía sus cosas para irse, le prometió a Diana que volvería para verla. Diana solía esperarla en la puerta de entrada de casa, pero ella nunca volvió”.

Aunque los momentos más duros entre Frances y Diana fueron tras la boda real, cuando estuvieron cerca de cuatro años sin dirigirse la palabra y durante la última etapa de la vida de la princesa, también hubo grandes acercamientos en la madurez. Unas vacaciones familiares en la isla de Richard Branson con los nietos pequeños de Frances y el divorcio de Carlos y Lady Di fueron dos etapas de unión entre ellas.