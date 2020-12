Está a punto de cumplirse un año desde que los duques de Sussex anunciaran públicamente su intención de abandonar el núcleo central de la Familia Real y emprender una nueva vida al margen de las obligaciones que implican ser un miembro activo de “La Firma”. Un proceso que se ha dado en llamar “Megixt” y que culminaba a principios del mes de marzo con la participación del matrimonio en una serie de actos en Londres, antes de trasladarse de manera definitiva primero a Canadá y más tarde a Los Ángeles, donde han establecido su residencia.

A pesar de las complicadas circunstancias de los últimos meses, el príncipe Harry y Meghan Markle han ido poco a poco estableciendo las bases de su futuro alejados del paraguas de Buckingham e incluso han firmado varios acuerdos empresariales con diferentes firmas que les permite mantener su independencia económica. Sin embargo, está a punto de llegar el momento de sentarse de nuevo con Su Majestad para plantear una nueva fase del acuerdo.

En esta conversación, la pareja tendrá que discutir algunos aspectos clave sobre su futuro, como sus patronazgos o sus títulos. El experto en realeza Russell Myers ha asegurado al tabloide “Express” que la Reina tiene la intención que plantar cara a la pareja, ya que está alcanzando cotas de popularidad muy altas en Estados Unidos y es posible que esto no sea muy compatible con mantener algunos privilegios que supone ser miembro de la Familia Real. Isabel II quiere llegar a un acuerdo “que funcione por ambas partes”.

«Harry es un miembro muy popular de la familia, sin embargo, quieren cortarles un poco las alas”, asegura el experto. “Se ha vuelto muy popular en Estados Unudor y ha firmado acuerdos muy importantes, con grandes beneficios económicos allí, pero creo que desde Windsor quieren frenar un poco esta tendencia”. Al parecer, para desarrollar parte de su nueva actividad, los Sussex querrían mantener sus patronazgos, pero es probable que la Reina no esté de acuerdo, sobre todo porque no quiere vinculaciones económicas a estas cuestiones.

No hay que olvidar que el anuncio de los Sussex pilló por sorpresa a toda la Familia Real, ya que nunca comentaron sus intenciones: “tenemos que recordar que fue una declaración absolutamente explosiva, que no le dijeron a la Reina, que no le dijeron a Carlos ni a William. Creo que las tensiones siguen aumentando por eso”, recalca.

Aunque no hay fecha concreta para el inicio de las conversaciones, se espera que se produzcan en breve, de cara a comienzos de año. Justo ahora, la pareja acaba de lanzar su primer podcast con la plataforma Spotify, de una serie de programas bajo el nombre Archewell Audio. Un programa en el que han contado con la colaboración de figuras como Elton John, James Corden o Tyler Perry y en el que han reflexionado sobre la compleja situación de los últimos meses a causa de la pandemia del coronavirus.

El acuerdo con Spotify llega después de que la pareja firmara otro importante contrato con la plataforma Netflix para la producción de contenidos audiovisuales y que, según ha trascendido, no ha sido muy del agrado de los miembros senior de la Familia Real. Dos importantes fuentes de ingresos que van a reportar a los Sussex más de 125 millones de dólares. Sin duda, si su objetivo era ser económicamente independiente, lo han logrado con creces. Ahora solo queda saber en qué punto acaban las negociaciones con la reina Isabel.