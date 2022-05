Campanas de boda para la que ha sido, durante muchos años, la novia más perseguida del príncipe Harry. Mucho antes de la llegada de Meghan Markle a la vida del hoy duque de Sussex, el nieto de la Reina Isabel no solo era uno de los solteros de oro del panorama internacional sino que, además, se le adjudicaban novias de manera continua. Algunas fueron simples rumores, pero otros, sí que resultaron romances confirmados.

Es el caso de Chelsy Davy. La sudafricana ha sido una de las novias más duraderas del hijo menor de Carlos de Inglaterra. La pareja mantuvo una relación que duró entre los años 2004 y 2011 y Chelsy llegó a ser casi una más en la familia real -siempre salvando ciertas distancias y medidas protocolarias-. A pesar de su ruptura, Chelsy estuvo invitada a la boda de los duques de Sussex ya que mantiene todavía una buena relación con Harry.

Ahora ha sido ella la que ha contraído matrimonio. Un enlace que nada ha tenido que ver con el del príncipe Harry y Meghan Markle en Windsor hace cuatro años, sino que ha preferido una boda en la más estricta intimidad. De hecho, después de los complicados años que pasó con el duque de Sussex, en los que la presión mediática sobre ella era constante, la sudafricana prefiere mantener un perfil bajo, alejado lo más posible de los focos.

Tal es la privacidad con la que la joven está llevando su vida -algo en lo que se parece, en parte, a los duques de Sussex desde que tomaran la decisión de desmarcarse de las obligaciones de la Casa Real-, que ni siquiera se tuvo noticia de que hace un par de meses se había convertido en madre junto a su ahora marido, el empresario hotelero Sam Cutmore-Scott. La pareja había recibido a su primer hijo en común, al que han puesto el nombre de Leo y del que no se ha tenido noticia en los medios.

Ha sido el periodista Richard Eden el que ha desvelado en su columna en el Mail Online que Chelsy Davy y Sam se han dado el ‘sí, quiero’ en una boda secreta y privada de la que ni siquiera han tenido casi noticia sus seres queridos. Es más, tal como apunta el reportero, la propia Chelsy publicó en su perfil privado una fotografía con la que confirmaba la noticia. Una imagen que no ha podido verse -dado que su cuenta no es accesible al público general- pero en la que, al parecer, se aprecia un anillo de compromiso y una alianza. Una sortija que, curiosamente, tiene un gran zafiro en el centro, muy al estilo de la de Diana de Gales que lleva Kate Middleton y que, en origen, heredó el príncipe Harry. Por ahora, no obstante, la pareja no ha hecho declaraciones sobre este enlace ni se espera que las haga.

La relación entre Chelsy Davy y el príncipe Harry dejó bastante conmocionada a la sudafricana, por la constante presión mediática a la que estuvo sometida. Es más, desde entonces, han sido muy pocas las ocasiones en las que se ha dejado ver en público, precisamente por este motivo y prefiere pasar desapercibida y llevar una vida anónima.

Sobre su actual marido, Sam Cutmore-Scott, son pocas cosas las que se conocen. Tiene treinta y siete años y es hermano del actor Jack Cutmore-Scott. Además, fue alumno del mismo colegio en el que estudió el príncipe Harry, Eton. No se sabe tampoco ni cómo conoció a Chelsy Davy o cómo empezaron su relación. Nada más allá de que viven en Londres en una casa discreta junto a su hijo.