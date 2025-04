La Casa del Rey ha publicado unas nuevas fotografías de la infanta Sofía aprovechando su 18 cumpleaños. La hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia sopla las velas de su mayoría de edad a cientos de kilómetros de casa, centrada en sus estudios de Bachillerato Internacional, que terminará en pocas semanas. Será después cuando comience una nueva etapa para la infanta, en la que ya se ha descartado que vaya a realizar formación militar.

Se trata de un total de cinco fotografías que han sido tomadas en los jardines del Palacio de la Zarzuela, durante la última visita a España de la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes llegó a Madrid antes de Semana Santa para disfrutar de las vacaciones, pero no se la ha visto en público en estos días de descanso.

La Infanta Sofía en una de las imágenes distribuidas por su mayoría de edad (Foto: Casa Real)

Las fotografías destacan por su naturalidad y sencillez. Sofía aparece con el cabello suelto y un maquillaje suave. La infanta viste una blusa de color azul claro y un sencillo pantalón oscuro. Un estilismo muy sobrio en el que destaca la ausencia de joyas y otros complementos y que contrasta con las fotografías oficiales de otras royals de su generación, como es el caso de la princesa Isabella de Dinamarca.

El futuro de la infanta Sofía

Sofía ha decidido no seguir los pasos de la princesa de Asturias y ha preferido no ingresar en ninguna de las academias militares. A diferencia de la heredera, la hija menor de los Reyes no tiene el mismo rol institucional y, aunque ha tenido una formación muy similar a la de su hermana, su presencia oficial ha sido mucho menor. Solamente ha participado en un acto en solitario por ahora y ni siquiera ha pronunciado un discurso. A Leonor llevamos escuchándola en público desde que cumplió los 13 años.

A la princesa de Asturias le queda un año de instrucción militar y después se espera que estudie en una universidad española y realice algún tipo de posgrado en el extranjero.

Un cumpleaños discreto

La Infanta Sofía en una de las imágenes distribuidas por su mayoría de edad (Foto: Casa Real)

Más allá de estas imágenes, lo cierto es que las celebraciones del 18 cumpleaños de las dos hermanas no tienen nada que ver la una con la otra. Leonor tuvo una celebración oficial -con la jura de la Constitución- y otra privada. En el caso de Sofía permanecerá en Gales y no habrá actos oficiales, de manera que va a ser una jornada mucho más discreta. Es más, los Reyes han mantenido su agenda sin cambios y tienen prevista una visita a Jaén.

El papel de la infanta Sofía

A pesar de que don Felipe y doña Letizia siempre han intentado que entre sus hijas no haya diferencias en el ámbito privado y ambas han recibido hasta ahora la misma educación. No obstante, lo cierto es que el papel de la infanta Sofía y el de la princesa de Asturias en la institución es completamente diferente.

Leonor ha seguido hasta ahora un camino muy concreto, a imagen y semejanza del de su padre. La princesa debutó en un acto oficial siendo aún muy joven y aunque todavía no tiene una agenda completa porque está centrada en su formación militar, sí que participa cada vez más en actos institucionales.

Frente a esto, Sofía tiene más libertad para decidir sobre sus pasos. La infanta siempre ha estado en citas importantes, pero no debutó en un acto en solitario hasta hace apenas unos meses. Es más, ni siquiera ha pronunciado aún un discurso. A esto hay que añadir que incluso puede elegir si quiere representar a la Familia Real en el futuro o bien desarrollar una carrera profesional al margen.

La recta final de la infanta Sofía

Por el momento, la infanta Sofía continúa centrada en sus estudios de Bachillerato Internacional en Gales. La hija menor de los Reyes acaba de disfrutar de un nuevo período de vacaciones con motivo de la Semana Santa en el que no se ha dejado ver en público, aunque el monarca confirmó que había estado en Madrid.

Ya de vuelta en Gales, la infanta se encuentra afrontando la etapa final de las clases y el cierre de sus dos años en el Atlantic College. Será a finales del mes de mayo cuando tenga lugar la graduación, en la que tampoco podrá acompañarla su hermana. En el momento en el que Sofía se gradúe, Leonor estará terminando la escala en Santo Domingo y a punto de poner rumbo a Nueva York, última parada de su travesía antes de volver a España.