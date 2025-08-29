El detalle de su uniforme de campaña que Letizia ha corregido magistralmente

Una imagen vale más que mil palabras y la Reina Letizia es muy consciente de que en cada una de sus apariciones públicas se analiza cada detalle. Desde su estilismo a su actitud. Por eso no se puede dejar nada al azar. Más aún, en situaciones tan delicadas como las de las últimas semanas, en las que miles de hectáreas en nuestro país han ardido pasto del fuego. Los Reyes han interrumpido sus vacaciones privadas para visitar las zonas afectadas y apoyar a los damnificados, de la misma manera que hicieron tras la erupción del volcán de La Palma o después de la DANA del pasado otoño.

Don Felipe y doña Letizia han visitado Castilla y León, Galicia y Extremadura, comunidad en la que cierran este breve recorrido este viernes. A lo largo de las visitas los Reyes han llevado ropa cómoda y calzado apropiado para pisar el terreno, que reflejaba la intención del monarca y su esposa de estar en primera línea. Un calzado que contrasta con las sandalias de cuña que la ministra Ana Redondo llevó cuando los acompañó en Castilla y León o con las botas prácticamente limpias de las visitas de Sánchez que, según algunos medios, eran producto de una humectación previa del terreno para que no se levantara polvo.

La Reina Letizia en una visita a las zonas afectadas por el fuego. (Foto: Gtres)

El detalle del uniforme de la Reina

Camisa blanca, pantalones en tono neutro, cinturón y botas de cordones son los elementos que componen el uniforme que la Reina Letizia ha elegido a lo largo de sus visitas a las zonas afectadas por el fuego. Un uniforme que recuerda mucho al que suele llevar cuando realiza viajes de cooperación -añade el chaleco rojo de la Cooperación Española- y que no difiere del que llevó cuando estuvo en Paiporta, aunque en ese caso apostó por colores oscuros.

Una manera de vestir que demuestra su intención de estar sobre el terreno, al igual que lo hace el estilismo del Rey Felipe. En su caso, pantalones neutros, camisa y también botas de cordones. Los dos han dejado claro desde el primer momento que están ahí para apoyar a los afectados, para conocer cómo se encuentran y para dar las gracias a los servicios que han colaborado en la extinción de los incendios. No para hacerse la foto.

La Reina Letizia con la camisa por fuera. (Foto: Gtres)

Sin embargo, en la primera de las jornadas de esta gira hubo un detalle del estilismo de la Reina que llamó la atención de los expertos en moda. En lugar de llevar la camisa por dentro o por fuera, doña Letizia escogió dejar uno de los lados por fuera, algo que se ha vuelto tendencia en los últimos años y que ya le hemos visto hacer en otras ocasiones.

Los Reyes Felipe y Letizia juntos. (Foto: Casa Real)

Solamente lo ha hecho durante un rato en la primera de las visitas, en Zamora. De hecho, tanto en Las Médulas como el día siguiente en Galicia ya ha llevado la camisa o bien por dentro o por fuera del todo. Un detalle que parece indicar que la Reina Letizia toma nota y está pendiente de todo lo que se comenta sobre ella ya que en algunos perfiles en las redes sociales se ha hecho referencia precisamente a este detalle.