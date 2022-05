El ‘desplante’ de la Reina Isabel a los hijos de Harry y Meghan

A finales de la pasada semana se hizo público que la Reina Isabel había decidido limitar el número de asistentes a las celebraciones de su Jubileo de Platino, en especial, en lo que respecta a los que estarán presentes en el balcón del Palacio de Buckingham. Una decisión que afecta de manera directa al príncipe Andrés y a los duques de Sussex, después de que se haya revelado que Harry y Meghan tienen la intención de asistir a los festejos en compañía de sus dos hijos. Pero, más allá de ellos, también afecta a otros miembros de la familia, que no ejercen tareas de representación como son los hijos de la princesa Ana, las hijas del duque de York o los hijos de los condes de Wessex. “Después de una cuidadosa consideración, la reina ha decidido que la tradicional aparición en el balcón para Trooping the Colour el jueves 2 de junio de este año se limitará a Su Majestad y los miembros de la familia real que lleven a cabo compromisos públicos oficiales en nombre de la Reina”, reza el texto al que han tenido acceso varios medios.

Una decisión estratégica por parte de la monarca, quizás más motivada por no excluir al príncipe Andrés solo tras su reciente escándalo, que por los duques de Sussex. Sea como fuere, la realidad es que el próximo mes de junio se ofrecerá una imagen de la Corona en su expresión más reducida, algo que, por otra parte, está en consonancia de los cambios que se podrían producir en el momento en el que el príncipe Carlos llegue al trono.

Sin embargo, más allá de esta cuestión, parece que los duques de Sussex no solo estarán excluidos del balcón. Según ha revelado la periodista Roya Nikkhah, especialista en Casa Real del diario The Sunday Times, los hijos de Harry y Meghan no estarán tampoco en uno de los homenajes previstos para la Reina Isabel. Será el domingo del fin de semana del Jubileo, en el Windsor Royal Horse Show, una de las citas preferidas de la monarca: “Puedo adelantar que la mayoría de los bisnietos de la Reina le rendirán un dulce homenaje en la ceremonia del domingo”, ha explicado la periodista.

I can also reveal that most of the Queen’s great-grandchildren will pay a sweet tribute to her at next Sunday’s @windsorhorse Jubilee Pageant, riding together in a horse-drawn carriage. Lady Louise Windsor will also drive the carriage and ponies bequeathed to her by Prince Philip pic.twitter.com/jkPzS9FBbF

