No hay descanso para la Reina Isabel. Apenas unos días después de la reaparición del príncipe Andrés en el servicio religioso de Acción de Gracias en recuerdo del duque de Edimburgo, la monarca ha recibido un nuevo varapalo. Según han publicado varios medios británicos, el Tribunal Superior está investigando al duque de York a raíz de unos pagos sospechosos que tanto él como la que fuera su esposa, Sarah Ferguson, habrían recibido de un exbanquero de Goldman Sachs, Seldman Turk. Este financiero es el objetivo de una exhaustiva investigación por una presunta estafa a una millonaria turca.

Tal como ha trascendido, Nebahat Isbilen, de setenta y siete años, mantiene que Seldman Turk la ha estafado y se ha aprovechado de su fortuna, que asciende a cuarenta millones de libras. Turk ejercía como su mediador para conseguirle un pasaporte nuevo para escapar de la persecución en Turquía y, al parecer, le explicó que debía hacer un pago de 750.000 libras al príncipe Andrés, que iba a actuar como mediador en este asunto.

Isbilen hizo el pago en dos tramos: primero 350.000 libras a una cuenta de un tercero -aunque para el príncipe Andrés- y 225.000 a su exmujer, Sarah Ferguson. De momento, el duque de York no se ha pronunciado al respecto, aunque sí lo ha hecho su exmujer. Un portavoz de la Duquesa ha declarado que ella desconocía completamente cualquier acusación contra el señor Turk, aunque está preocupada por lo que se está comentando en su contra”, ha asegurado.

Por ahora, se espera que la Justicia continúe con las indagaciones sobre el presunto papel que podría haber jugado el hijo de la Reina Isabel en este tema, aunque parece que no hay indicios de que fuera parte de este fraude. Es más, la millonaria ha aclarado que ese dinero se le devolvió en cuanto el Príncipe tuvo constancia de que se habían cometido irregularidades. En lo que respecta al financiero, Turk niega todas las acusaciones que se han vertido contra él, pero habrá que esperar a que concluya la investigación.

Los últimos meses han sido muy complicados para el duque de York. Hace apenas unas semanas y tras unas delicadas negociaciones, el príncipe Andrés por fin llegaba a un acuerdo con Virginia Giuffre a raíz de la demanda de abuso sexual que la norteamericana había interpuesto contra él. A pesar de que este acuerdo ni desmiente ni confirma su culpabilidad, la Reina Isabel mostraba su apoyo a su hijo e incluso fue él el elegido para acompañarla en el servicio religioso por el duque de Edimburgo, desafiando todas las críticas, así como el descontento del resto de miembros de la familia. Según algunas fuentes, la intención de la monarca es que Andrés también participe en las celebraciones con motivo del Jubileo de Platino de la Reina en el mes de junio, pero por ahora no hay confirmación oficial al respecto.

Aunque no hay indicios de que el príncipe Andrés pueda retomar su papel dentro de ‘La Firma’, está claro que la Reina Isabel no quiere dejarle de lado, no solo como madre, sino también como monarca, a pesar de que si la situación se tensa mucho, no le quedará más opción que desplazarle.