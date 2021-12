Por fin tenemos la primera imagen oficial de Lilibet Diana. Los duques de Sussex han esperado a la Navidad para hacer pública la primera fotografía de su segunda hija en común, nacida a principios del mes de junio en California. Una decisión muy meditada que responde a la estrategia que desde hace tiempo sigue la pareja, que desea estar alejada del ojo público y de miradas indiscretas. De hecho, este fue uno de los motivos que llevó a la pareja a comunicar a la Reina Isabel su deseo de dejar de formar parte de ‘La Firma’ e iniciar una vida independiente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Team Rubicon (@teamrubicon)

El matrimonio ha esperado a estas especiales fechas para mostrar la primera fotografía de su hija. Lo han hecho con una imagen tomada por el fotógrafo Alexi Lubomirski, el mismo que hizo las fotografías de su boda. Como suele ser habitual en estos casos, han hecho además una donación a una de las organizaciones a las que apoyan: «este año, 2021, hemos dado la bienvenida a nuestra hija, Lilibet, al mundo. Archie nos hizo un ‘papá’ y una ‘mamá’ y Lili nos ha hecho una familia», ha escrito la pareja junto a la entrañable instantánea, en la que aparecen todos vestidos de manera casual, con vaqueros y Lilibet en brazos de la duquesa de Sussex. Este año, Harry y Meghan han escogido a Team Rubicon, una organización de socorro en casos de desastre, que se encuentra liderada por veteranos del ejército para hacer pública la instantánea.

Además de Lilibet Diana, el otro gran protagonista de la imagen, como no podía ser de otra manera, es Archie Harrison. El hijo mayor de la pareja aparece junto a su padre, vestido de una manera muy parecida al duque de Sussex, con vaqueros y una camisa blanca. Lo que más llama la atención del niño es su pelo rojizo y ligeramente ensortijado, que recuerda irremediablemente a la infancia del propio Harry y a las raíces de Diana de Gales que, a pesar de que lucía una inconfundible melena rubia desde que entró a formar parte de la familia real, lo cierto es que en su infancia era pelirroja, como algunos otros de los Spencer.

Mientras que en el caso de la Reina Isabel o algunos miembros de la familia real ya han trascendido sus planes de cara a estas fiestas, lo cierto es que no se tiene noticia de las intenciones del príncipe Harry y Meghan Markle. Tanto es así, que en un principio se habló de la posibilidad de que la pareja viajara a Windsor para visitar a la Reina y bautizar a Lilibet Diana, pero lo cierto es que ya hay rumores de que la pequeña ha sido bautizada y además, la situación sanitaria no es la más favorable para cualquier tipo de desplazamiento. No obstante, dado que la monarca celebra el próximo año un nuevo jubileo, quizás la pareja aproveche esta fecha tan señalada para regresar a Londres y dejar atrás algunas rencillas. El tiempo dirá.