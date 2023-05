La ‘incómoda’ coincidencia que casi eclipsa a Charlene de Mónaco

Un año más, la Familia Grimaldi no ha querido perderse una de las citas más importantes de la agenda del Principado. Los príncipes Alberto y Charlene no han faltado al Gran Premio de Fórmula 1 y han sido los encargados de la entrega trofeos a los pilotos que han subido al podio tras la carrera, y entre los que se encontraba Fernando Alonso.

Aunque han sido Alberto y Charlene quienes han ejercido la representación oficial por parte de la Casa Grimaldi, a la cita no han faltado otros rostros conocidos de la familia, como Carlota Casiraghi, su hermana Alexandra de Hannover o Pierre y Andrea Casiraghi, con sus respectivas familias. En este caso, a la que no se ha visto es a Carolina de Mónaco, y tampoco a la princesa Estefanía, aunque los hijos de la menor de las Grimaldi sí que han acudido a la cita.

Como era de esperar, el Gran Premio de F1 se ha convertido en una inesperada pasarela de glamour en la que tanto la Princesa como las hijas de Carolina de Hannover y sus nueras han derrochado estilo. El look de Carlota Casiraghi, con jeans y camiseta estampada ha sido uno de los más comentados, al igual que el modelo cut out con el que Tatiana Santo Domingo ha acaparado todos los flashes, ya que se alejaba del estilo habitual en la mujer de Andrea Casiraghi. No obstante, la mujer de Alberto de Mónaco ha sido la que más interés ha generado. No solo por su llamativo look firmado por Akris, sino también por un nuevo cambio en su peinado.

De un tiempo a esta parte, Charlene ha oscurecido su cabello y ha dejado atrás su tradicional rubio. Aunque siempre ha sido muy dada a sorprender con cambios de look y arriesgados cortes de pelo, esta vez, el paso al castaño medio y ahora más oscuro ha sido especialmente llamativo, ya que le aporta una imagen más sobria y seria, lo que intensifica ese halo de tristeza que últimamente la ha caracterizado.

Después de la entrega de trofeos, por la noche, los Príncipes han acudido a la cena oficial con motivo del GP. Una velada en la que Charlene ha protagonizado un ‘incómodo’ momento twin. La Princesa ha apostado por un modelo bicolor en blanco y negro con escote asimétrico de Valentino valorado en más de 10.000 euros, con el que estaba espectacular. Sin embargo, Charlene no ha sido la única que se ha decantado por el siempre elegante binomio blanco y negro.

La hija del príncipe Alberto, Jazmin Grace Grimaldi, que no ha querido faltar a la cita, también ha vestido de una manera similar. La joven, a la que en ningún momento se ha visto junto a su padre o con la mujer de este, ha apostado por un modelo muy similar al que ha llevado Charlene, aunque por ahora se desconoce la firma. De lo que no cabe duda es de que ambas se han convertido en protagonistas de la velada por un inesperado y puede que incómodo, duelo de estilo.