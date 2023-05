Charlene de Mónaco, de 45 años, no ha vivido su mejor época, pero parece que conforme va pasando el tiempo su rutina va siendo la que era antes de que enfermara. La Princesa estuvo cerca de un año inhabilitada de su rol real debido a su dolencia, que la mantuvo alejada del foco mediático lo que aumentó la preocupación por su estado de salud. Fue en 2021 cuando viajó a Sudáfrica para asistir a un acto de conservación de animales cuando le diagnosticaron una infección ORL que le impedía coger un avión de regreso a casa. Esto provocó que tuviera que pasar casi medio año en el país, lo que también incrementó los rumores de crisis sobre su matrimonio con Alberto de Mónaco, de 65 años. Después de tres operaciones pudo regresar al principado. Sin embargo, no todo terminó ahí, porque al llegar a su hogar tuvo que ser ingresada en una clínica en Suiza para poder seguir luchando contra la enfermedad, centro en el que estuvo cerca de tres meses. «Como sé que hay rumores por ahí, dejadme decir que esto no es covid, no tiene relación con el cáncer y, si quieres hablar de más especulaciones, no tiene relación con la cirugía estética ni con un ‘trabajo’ en la cara», reveló Alberto de Mónaco a People.

En alguna otra ocasión, Charlene utilizó su perfil de Instagram para reaparecer, aunque fuera en el universo 2.0. A finales de abril de 2022 se produjo la gran reaparición de la Princesa. Escogió el campeonato de Fórmula E que alberga el Principado, en el que acompañó a su marido, el príncipe Alberto, y donde también estuvieron sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella. Durante todo este tiempo, las habladurías sobre una posible separación han ido in crescendo, pero ambos se han encargado de desmentirlas. A escasas semanas de que se produzca su aniversario de boda, que es el 1 de julio, Charlene ha confirmado que su presencia en los últimos meses ha ido en aumento.

Una de las últimas veces en las que se ha dejado ver fue el 5 de mayo en Londres, con motivo de la recepción previa a la coronación de Carlos III. Para la ocasión, se dejó ver un llamativo total look compuesto por una blusa capa de manga asimétrica en azul bebé a tono con los pantalones de traje. Combinó este estilismo con un clutch dorado para dar ese toque de luz al conjunto.

Tan solo unas horas después, reaparecía junto a Alberto de Mónaco. Para el gran día del hijo de la reina Isabel II, Charlene se decantó por un conjunto dos piezas en color beige formado por una blazer entallada y estructurada con un detalle drapeado en la zona superior y una falda de corte midi con una pequeña abertura y stilettos a juego.

Debido al incremento de sus apariciones, parece que su agenda está retomando el ritmo habitual de antes de que tuviera que alejarse del foco mediático debido a la enfermedad que tanto revuelo causó.