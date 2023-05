El inesperado regalo que David Beckham ha hecho a Carlos III por su Coronación

Han pasado ya dos semanas desde que tuvo lugar la Coronación de Carlos III, y sin embargo, aún siguen saliendo a la luz detalles inéditos hasta la fecha. En esta última ocasión ha salido a relucir nada más y nada menos que el regalo con el que David Beckham habría agasajado al actual monarca británico dado su nombramiento oficial como rey del Reino Unido. Y es que, teniendo en cuenta que, desde hace años, la residencia habitual del ex futbolista y de su familia está ubicada en Londres, el deportista no ha querido dejar pasar la oportunidad de tener un detalle con el hijo de Isabel II.

Como no podía ser de otra manera, en los últimos días tanto el rey Carlos como su esposa han retomado sus quehaceres al frente del trono, habiendo acudido el pasado jueves por la noche a un acto celebrado para la Fundación del Consejo Británico de la Moda. Un evento en el que también estuvo presente el marido de Victoria Beckham, el cual obsequió al soberano con un tarro de miel de las abejas que empezó a cuidar con mucho mimo durante la pandemia por coronavirus: «He hecho un poco de miel para usted. Viene de mis abejas de Oxfordshire», expresaba. Una grata sorpresa que el marido de Camila Parker no esperaba en absoluto, y así se lo hizo saber al ex jugador del Real Madrid: «¿En serio?», se preguntaba, ya que él también hace lo propio en su finca de Highgrove desde hace décadas, poniendo a la venta esta miel: «Bueno, tendré que cambiártela por la que yo hago».

De esta manera, tanto Carlos III como David Beckham protagonizaban una anécdota que se ha convertido en una de las noticias más comentadas a lo largo y ancho del Reino Unido y que demuestra que el rey está plenamente volcado con su papel en primera línea de la Familia Real británica a la hora de acudir a todos los actos oficiales que hacen que su agenda sea cuanto menos ajetreada. Precisamente en el evento en el que se encontró con el ex futbolista pudo hacer entrega del Premio Reina Isabel II de Diseño Británico a Foday Dumbuya, el fundador y director creativo de la firma Labrum London, no sin antes hacer hincapié en el talento de todos y cada uno de los diseñadores con los que se había topado en la misma cita: «Siento si os he hecho esperar un poco, pero había allí demasiados jóvenes diseñadores fascinantes que sé que van a contribuir enormemente al sector de la moda del Reino Unido, que sabemos que es de inmensa importancia en todo el mundo. Quería aprovechar el momento para felicitar a todos aquellos que sé que están trabajando muy duro, que han pasado por los institutos y han hecho todos sus cursos, con la ayuda de la Fundación del Consejo Británico de la Moda. Espero que les vaya muy bien, y los estaré observando desde la distancia», pronunciaba.