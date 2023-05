Meghan Markle y el príncipe Enrique podrían perder a unos de sus grandes aliados, los Clooney. El actor George Clooney y su mujer, Amal, no han dudado en acudir a una de las citas más importante de la agenda del nuevo rey Carlos III. El matrimonio ha hecho acto de presencia en Londres, en la entrega de los Premios Prince’s Trust y TKMaxx & Homesense Awards 2023. Se trata de unos galardones que premian los logros de jóvenes en todo el Reino Unido que hayan completado algunos de los programas de esta organización benéfica, creada por el monarca en su etapa de príncipe de Gales.

Durante la celebración, George y Amal Clooney -que estaba espectacular con un jumpsuit en color nude-, se han mostrado muy cómplices ante las cámaras. La pareja acudía al acto porque a la abogada da nombre a uno de los premios, en este caso, destinado al empoderamiento femenino, que ha recaído en Tanzila Khan, una activista paquistaní que ayuda a derribar las barreras hacia la salud y los productos menstruales.

Aunque en esta ocasión han participado en este compromiso tan vinculado al legado del nuevo rey Carlos, no hay que olvidar que el matrimonio Clooney fue uno de los invitados estelares de la boda de Enrique y Meghan Markle, en la primavera de 2018 aunque, en aquel momento, supuestamente, aseguraron que no conocían muy bien a la pareja. No obstante, el actor y su mujer no dudaron en asistir a la ceremonia, y a la posterior recepción. Es más, se comentó entonces que una de las ex compañeras de piso de Diana de Gales les preguntó de qué conocían a Enrique y a Meghan y ellos contestaron que no les conocían.

Según se publicó en su momento, los Clooney disfrutaron mucho de la celebración, incluso trascendió que George bailó en la fiesta en Frogmore House con la nueva duquesa de Sussex y con Catalina Middleton.

Desde entonces, el matrimonio Clooney estrechó sus lazos con los Sussex, de hecho, Amal estuvo en la primera baby shower de Meghan Markle, que se celebró en Nueva York y que generó una fuerte polémica. Más aún, según el libro Finding Freedom de Omid Scoobie, los Clooney recibieron a Enrique y a Meghan al menos en dos ocasiones en su casa del Reino Unido en Sonning, Oxfordshire y que incluso los invitaron a su residencia en el Lago de Como, a la que viajaron en el avión privado del actor.

En una entrevista en el Daily Mail en 2019, George reveló que había conocido recientemente a la pareja, pero habló muy bien de Enrique y Meghan. «Vivimos no muy lejos el uno del otro y tenemos cenas y esas cosas y somos amigos de ellos por todas las razones por las que eres amigo de cualquiera. Son personas realmente agradables, divertidas y amables, son una pareja muy amorosa y van a ser excelentes padres», dijo entonces el intérprete.