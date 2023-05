De los pares a la limpieza de velas: los TOC de David Beckham, al descubierto

Aunque podría decirse que David Beckham es uno de los rostros conocidos más destacados a nivel internacional, lo cierto es que hay muchos detalles sobre su vida personal que habían pasado desapercibidos hasta ahora. Los más importantes de todos ellos los TOC que padece, una serie de Trastornos Obsesivo Compulsivos que le han impedido durante años hacer una vida normal al igual que a muchas personas en todos los rincones del planeta.

Hace tan solo unos días, era el propio ex futbolista el que confesaba que, entre otras cosas, baja al salón y pone todo en orden cuando Victoria y sus hijos duermen, hasta el punto de cortar el pelo de las velas porque odia que la gente entre a la habitación en cuestión y no la vea en perfecto orden y armonía: «Limpio muy bien la cocina, no creo que mi esposa lo aprecie tanto, la verdad (…) Odio bajar por la mañana y que haya tazas y platos sucios. Y es agotador ir alrededor de cada vela limpiándola. Corto la cera de la vela, limpio el vidrio… Esa es mi fobia, que haya una mancha alrededor del interior de una vela», comentaba. Una faceta del británico totalmente inesperada hasta ahora y que aparecerá en la docuserie sobre sí mismo que está a punto de grabar y que promete colarse en los corazones de todos sus seguidores como ya hizo en su día como deportista.

Pero el testimonio no quedaba ahí, y tampoco los TOC que el marido de la que fuera Spice Girl tiene desde antes incluso de su retirada del ámbito del fútbol: «Todo debe estar ordenado en línea recta y siempre debe ser par. Cuando meto los refrescos en la nevera, deben ser en números pares, si son impares quito uno y lo meto en un armario distinto. Si voy a un hotel, antes de relajarme tengo que poner todos los panfletos y los libros que haya en la habitación dentro de un cajón. Todo debe estar impecable», aseguraba él mismo, sacando a relucir algo con lo que lidian personas de todo el planeta a diario y que ahora es vox pópuli gracias, en gran parte, a Beckham.

Fue la plataforma Netflix la encargada de desvelar los planes de documental que tenía junto a David, que el pasado mes de julio firmaba un acuerdo que giraba en torno a los 18 millones de euros para este fin. Se trata de un proyecto dirigido por Fisher Stevens que aún no goza de un título concreto, aunque si algo hay claro es que se intentará plasmar la vida del ex futbolista después de haberse dedicado prácticamente toda su vida a este deporte, centrándose en la fundación de su nuevo equipo, el Inter de Miami, y contando también con contenido personal y familiar por medio de vídeos caseros de cumpleaños o de las primeras citas entre el protagonista y Victoria.