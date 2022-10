La muerte de Isabel II ha traído consigo muchos cambios en la Corona. Ahora que comienza una nueva era con Carlos III como máximo representante de Reino Unido, la monarquía se ha convertido en una institución más moderna y familiar, dos de los objetivos del hijo de la ya fallecida soberana durante su etapa en el trono británico. Sin embargo, ha sido el último cambio el que más ha llamado la atención.

Tal y como han informado los medios de comunicación británicos, el Palacio de Buckingham estaría planeando eliminar discretamente la palabra ‘Consorte’ del título de Camila Parker antes de la coronación de Carlos III que se celebrará el próximo mes de mayo. Y es que, según The Telegraph, existe la voluntad de la Institución de referirse a la mujer del nuevo Rey como una Reina al cien por cien.

Una decisión que, de llevarse a cabo, dependerá de la popularidad de Camila de Cornualles entre el público. Pues, al parecer, será el grado de calidez que adopte el pueblo con la nueva Reina el que determine su título. Según el medio citado, la Corona podría plantearse adoptar un título más simple a tiempo para la coronación, pues hay esperanzas de que la sociedad británica y la prensa hagan una transición natural hacia un abreviado ‘Reina Camila’.

Pese a que en un primer momento, Camila fue repudiada por parte de la población y de la Corona debido a su relación con el entonces príncipe Carlos y el presunto triángulo amoroso en el que Lady Di fue la máxima perjudicada, con el paso de los años se ha sabido ganar el cariño y la confianza del público. Tanto es así que, además de ser considerada como una de las royals más queridas de la Familia Real, Camila de Cornualles ostenta también el título de Consejera de Estado.

Cabe recordar que fue apenas un mes cuando, tras el fallecimiento de Isabel II, Camila se convirtió en Reina Consorte por deseo expreso de la soberana. Fue durante su Jubileo de Platino cuando expresó que quería que su nuera ostentara este título cuando ella ya no estuviera y su hijo Carlos accediera al trono. “Es mi sincero deseo que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como Reina Consorte mientras continúa con su leal servicio. Y, cuando, en la plenitud de los tiempos, mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le daréis a él y a su esposa Camilla el mismo apoyo que me has dado a mí”, confesó por aquel entonces la monarca.

Y es que, la realidad es que la Reina Consorte ha sabido hacerse un hueco en el corazón de la Corona, pues el Rey Carlos III, tras el fallecimiento de su madre, también quiso referirse al amor de su vida con este título: “Cuento con la ayuda amorosa de mi querida esposa, Camila. En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace diecisiete años, se convierte en mi Reina Consorte”. De llevarse a cabo este cambio, Camila Parker Bowles, que aceptó el título como una señal de respeto hacia Isabel II, no sería la primera monarca en eliminar el ‘Consorte’, pues la difunta Reina Madre, la Reina María y la Reina Alexandra también recibieron el mismo trato.