Los detalles del estilismo y el maquillaje de Kate Middleton el día de su boda con el príncipe Guillermo fueron una de las cuestiones más comentadas del enlace, celebrado el 29 de abril de 2011 en Londres. Miles de personas estuvieron pendientes del desarrollo de la boda, en la que la hoy princesa de Gales deslumbró con un diseño de Sarah Burton para Alexander McQueen y una tiara de Cartier prestada por la Reina Isabel II. Una diadema que, por cierto, ya nunca más ha vuelto a llevar y que llevaba años guardada en el joyero de la monarca.

La nuera del rey Carlos III llevó su preciosa melena suelta y pulida y un maquillaje discreto que fue objeto de muchos comentarios. Según se publicó en su momento, ella misma se había encargado de su maquillaje, algo que no resultaba inverosímil ya que consiguió un aspecto muy fresco y natural. Sin embargo, ahora por fin hemos sabido la verdad.

Kate Middleton con la tiara de su boda. (Foto: Gtres).

Casi 15 años después del enlace, la prestigiosa experta en maquillaje Bobbi Brown ha despejado las dudas sobre qué ocurrió en realidad con esta cuestión. Ha sido durante su intervención en un el pódcast Breaking Beauty, en el que ha intervenido para promocionar su último libro.

Durante su participación en el programa, Bobbi Brown ha hablado de la boda de los príncipes de Gales y ha contado que, aunque Kate Middleton sí que utilizó productos de Bobbi Brown en uno de los días más importantes de su vida, en realidad contó con ayuda profesional. Esto significa que no se maquilló directamente ella y tampoco lo hizo la experta.

«No la maquillé. Ojalá lo hubiera hecho», ha contado Bobbi Brown, que ha explicado que fue una de sus artistas, Hannah Martin, la que se encargó del maquillaje de la nuera del rey Carlos para el día de su boda. Hasta ahora se habían sucedido los rumores sobre quién había sido el responsable del resplandeciente look de Kate Middleton aquel 29 de abril de 2011, desde que ella misma había hecho un curso especial para esa jornada hasta que era obra de la propia Bobbi Brown. Ahora ya conocemos todos los detalles.

Brown ha contado también cómo vivió este día tan importante. Según ha explicado, estuvo en contacto con Hannah en todo momento y muy pendiente del desarrollo de la sesión de maquillaje. La maquilladora estaba muy emocionada por ser la responsable del look beauty de Kate Middleton en un día tan importante: «Nos escribíamos constantemente y ella me decía, ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío!», ha contado Bobbi Brown.

Kate Middleton y Guillermo el día de su boda. (Foto: Gtres).

La empresaria ha revelado que no se atribuyó en ningún momento el crédito del maquillaje de la novia, ya que no era algo habitual entonces. Sin embargo, sí que ha explicado que recibió una nota de agradecimiento de la oficina de Kate Middleton dándole las gracias por su trabajo. Un breve texto en el que la hoy princesa decía que le había gustado mucho el maquillaje. Esta nota sigue colgada en su oficina todavía.

Además de la maquilladora Hannah Martin, la novia contó con el apoyo de dos estilistas, James Pryce y Richard Ward del salón Richard Ward de Londres. Ellos fueron los encargados del semirrecogido que eligió para su día más especial.