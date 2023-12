Así ha sido el reencuentro de Federico y Mary de Dinamarca tras diez días separados

Más de diez días después de su último encuentro, el príncipe Federico de Dinamarca y Mary Donaldson se han visto las caras; pues ha sido hace escasas horas, cuando el heredero al trono se ha reunido con su esposa y tres de sus cuatro hijos en común con la condesa de Monpezat -Isabel, de dieciséis años, y los mellizos Vincent y Josephine-, en Australia, de donde es originaria Mary, con motivo de un viaje al país de Oceanía que ya estaba programado antes de que estalla el escándalo por las fotografías de Federico con Genoveva Casanova en Madrid.

Mary de Dinamarca se trasladó a Australia hace una semana en compañía de sus hijos pequeños, mientras que Federico lo ha hecho hoy con Isabel, bajo la atenta mirada de la prensa danesa, que cuestiona su actitud y el hecho de que tanto él como su esposa, hayan adelantado las fechas de tan habitual escapada por Navidad. Cabe recordar en este sentido, que es muy frecuente que durante estas fechas, la familia real acuda al país oceánico para visitar a los padres, hermanos y demás allegados de Mary. Lo hicieron el año pasado, de hecho, y el anterior, aunque una vez los cuatro hijos del matrimonio comenzaron sus vacaciones escolares, no antes.

Federico y Mary de Dinamarca durante un acto oficial / Gtres

Si bien no han trascendido los motivos oficiales de por qué el viaje de Federico de Dinamarca y su hija se ha producido unos días después de que lo hiciera Mary y los mellizos, se presupone que es debido a la asistencia del hijo mayor de la Reina Margarita II de Dinamarca y Enrique de Laborde de Monpezat a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, la COP28, que se celebró en Dubái entre los días 3o de noviembre y 12 de diciembre. Dicha conferencia sobre el cambio climático de la ONU es, en propias palabras de la organización, «una oportunidad crucial para tomar el rumbo correcto y acelerar la acción para afrontar la crisis climática, teniendo en cuenta los récords de las temperaturas a nivel mundial y los fenómenos temporales extremos que afectan a la población del planeta».

Sea como fuere, lo cierto es que a su llegada a Australia, el matrimonio ha sido fotografiado por el Daily Mail, ataviados con dos atuendos muy informales, muy relajados. Una actitud que contrasta con las últimas apariciones de Mary, donde se la pudo ver más pensativa de lo normal, así como con los rumores que apuntan a un inminente divorcio de la pareja a razón de las instantáneas antes mencionadas.

A royal reunion: Prince Frederik flies into New Zealand on a separate plane to meet Princess Mary and the twins – a month after ‘affair’ scandal https://t.co/N26iW6Xt8N pic.twitter.com/uBWciZoJME

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2023