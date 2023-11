Sorpresa en la Casa Real de Dinamarca. Cuando se han cumplido dos semanas de la publicación de las fotografías del príncipe Federico con Genoveva Casanova paseando en Madrid, desde el país nórdico han dado un inesperado paso al compartir una imagen de la pareja en una reunión que, en principio, no estaba reflejada en su agenda.

Tras la publicación del polémico reportaje, tanto el hijo mayor de la reina Margarita, como su esposa han mantenido agendas por separado, más allá de los días inmediatamente posteriores a que las fotografías vieran la luz, dado que coincidieron con el viaje de Estado de los Reyes don Felipe y doña Letizia a Dinamarca. Mientras que el heredero ha tenido una agenda bastante activa, en el caso de la princesa no se la vio en público hasta esta misma semana, aunque hizo una aparición inesperada en el día en el que su hijo mayor, el príncipe Christian, participó en el Consejo de Estado por su mayoría de edad.

Inesperada aparición conjunta

A pesar de que vieran la luz las imágenes del príncipe con Genoveva el matrimonio ha mantenido agendas por separado y la princesa apenas ha tenido exposición pública, ahora la Casa Real ha sorprendido con una reunión de la pareja que no aparecía en el programa de la Familia Real.

Los príncipes Federico y Mary se han reunido con el embajador climático de Dinamarca, Tomas Anker Christensen, que les ha presentado un informe sobre los esfuerzos climáticos de Dinamarca antes de la próxima cumbre climática de la ONU, que se va a celebrar en diciembre y a la que está previsto que acuda el príncipe Federico.

La reunión se ha celebrado en el Palacio de Amalienborg y durante la misma se ha visto a los príncipes escuchando atentamente las explicaciones del diplomático. Mientras que Federico ha apostado por un pantalón y una chaqueta oscuros y unos zapatos de ante, la princesa ha llevado un pantalón negro y una blusa en color rosa, un tono que suele transmitir dulzura y tranquilidad.

El silencio de la Casa Real

A pesar de la polémica que han generado las fotografías del príncipe Federico en Madrid, no solo por su encuentro con Genoveva Casanova, sino porque también se ha puesto sobre la mesa una posible brecha en la seguridad del heredero, lo cierto es que, hasta ahora, desde la Casa Real no han hecho declaraciones al respecto y se han limitado a decir que no hacen comentarios sobre la vida privada de los miembros de la Familia Real.

Es cierto que en nuestro país está habiendo una mayor cobertura del tema, pero algunas de las principales cabeceras de Dinamarca también han hablado de la crisis que este reportaje ha generado entre los príncipes e incluso se ha llegado a especular con la posibilidad de que la princesa hubiera valorado el divorcio. Algo que, por ahora, no parece probable.