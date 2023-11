El príncipe Christian de Dinamarca acaba de afrontar uno de los momentos más importantes de su vida. Apenas un mes después de alcanzar la mayoría de edad, el hijo mayor de los príncipes Federico y Mary de Dinamarca ha participado en el Palacio de Christianborg en una reunión del Consejo de Estado, durante la cual ha firmado una declaración de respeto a la Constitución.

Un acto que se ha desarrollado de manera discreta, pero con la mayor solemnidad. A primera hora de la mañana, el príncipe llegaba a Christianborg junto a su padre y, poco después, entraba en la Sala del Consejo de Estado para llevar a cabo la firma de la declaración. A partir de ahora, Christian puede ejercer como regente y es la primera vez en más de un siglo que un heredero y su heredero directo tienen esta capacidad. Un papel que también pueden ejercer otros miembros de la Familia Real en caso necesario.

Mary, madre por encima de princesa

A pesar de que no estaba anunciado en la agenda, su madre, la princesa Mary no ha querido faltar a la cita. La esposa del príncipe Federico ha llegado al palacio algo más tarde y no ha participado en la reunión, pero sí ha posado después del acto con el príncipe Christian, la reina Margarita y el príncipe Federico, así como con otros miembros del Consejo de Estado.

Vestida con un conjunto de pantalón en color claro y un abrigo azul, Mary Donaldson se ha mostrado muy sonriente y se ha colocado al lado de su marido para las fotografías oficiales. Ni la princesa ni el heredero han hecho declaraciones sobre la reciente publicación en España de un reportaje del príncipe Federico junto a Genoveva Casanova paseando en Madrid, y que ha generado una fuerte polémica tanto en nuestro país como en Dinamarca. La Casa Real sí que ha respondido a los periodistas que han preguntado sobre el tema y ha asegurado que no comentan nada de la vida privada de los miembros de la Familia Real.

Desde que la noticia de las imágenes de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova se conociera la pasada semana, la princesa Mary no había tenido actos oficiales, más allá de los compromisos en el marco del viaje de Estado de los Reyes de España a Dinamarca. Por su parte, a Federico sí se le ha visto en varias ocasiones, tanto en compromisos institucionales, como en publicaciones compartidas por la Casa Real en las que, curiosamente, el príncipe mostraba de manera especial su alianza, quizás como gesto de lealtad a su esposa tras la crisis generada por su visita a Madrid.

Está previsto que la princesa Mary de Dinamarca retome su agenda de cara a la próxima semana, pero la madre del príncipe Christian no ha querido perderse este importante día para su hijo, a pesar de todo. Una prueba clara de que para la princesa, su familia está por encima de cualquier cosa.