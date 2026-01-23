Así paga Guillermo de Holanda un café con su teléfono móvil

Guillermo de Holanda ha vuelto a demostrar su lado más humano y solidario. El rey de los Países Bajos se ha sumado la iniciativa Tazas retrasadas -para las personas que no se pueden permitir ni siquiera un café- de la mano de la ONG Oranje Fonds y Straat Consulaat, cuyo objetivo es defender los intereses de las personas sin hogar en La Haya y apoyar a los jóvenes. Tras pedir una taza de Capuccino, el monarca ha tenido un gesto de lo más sorprendente al ir a pagar.

Así paga Guillermo de Holanda el café

Es sabido que los royals europeos nunca llevan dinero encima -mayoritariamente por seguridad- ni en efectivo ni en una tarjeta bancaria. De hecho, en numerosas ocasiones, la Reina Letizia le pide a su asistente cuando tiene que comprar -por ejemplo, en visitas a la Feria del Libro o cuando compra todos los años el cupón de la ONCE- que se haga cargo de esta gestión.

Sin embargo, Guillermo de Holanda ha roto con esta excepción. El marido de Máxima de Holanda, tras pedir su desayuno en la cafetería holandesa por esta iniciativa solidaria, ha pagado directamente con la tarjeta bancaria que guarda en su teléfono móvil. Una elección de muchos ciudadanos a pie que evitan llevar encima las mencionadas tarjetas -para evitar pérdidas o robos-. Un gesto que demuestra una vez más la parte más humana del monarca pese a su sangre azul. ¿Hará lo mismo cuando, cada mes de abril, paga los rebujitos en la Feria de Sevilla?

Su viaje real a Argentina

Tras unas vacaciones privadas con su mujer y sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariadna, el rey de Holanda ha retomado sus compromisos oficiales y su agenda. Sin embargo, antes de volver a palacio, el monarca ha podido disfrutar -como gran parte de su pueblo- de sus vacaciones de Navidad.

El rey de Holanda en su acto solidario. (Foto: Gtres)

Los Orange-Nassau viajaron casi 12.000 kilómetros para aterrizar en la Patagonia, Argentina, y, así huir del frío de los Países Bajos. Una visita cuanto menos significativa ya que es el país de origen de Máxima de Holanda, que pudo reencontrarse con sus familiares en Pilpilcura, una finca de 3.000 hectáreas renovada en 2018 y que cuenta con cinco dormitorios y varios espacios al aire libre donde sus hijas montan a caballo.

A su llegada les espero María del Carmen Cerruti, madre de la reina Máxima, que el pasado mes de abril voló a España para disfrutar de una tradición familiar: la Feria de Sevilla. Una fecha muy importante en el calendario de los Orange-Nassau, pues fue entre rebujitos, sevillanas y bajo el cielo de farolillos donde se conocieron los actuales reyes de Holanda hace casi tres décadas.