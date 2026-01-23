La Reina Letizia saca del armario un traje de Varela de hace ocho años

Después de que hayan finalizado los tres días de luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo, don Felipe y doña Letizia han puesto punto final a su agenda oficial conjunta con un acto en el Palacio Real. Sus Majestades han recibido a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en España, compuesto por 126 embajadas residentes en nuestro país y casi 800 consulados.

La Reina rescata un diseño de Varela

Ha sido a las 11:30 cuando ha comenzado la recepción, marcada por un estricto protocolo en cuanto a la manera de vestir en la que las damas debían ir con traje largo. Doña Letizia ha cumplido a la perfección con estas directrices, pero ha sorprendido al recuperar de su vestidor un diseño que llevaba guardado desde hace años.

Los Reyes durante la recepción en Madrid. (Foto: Gtres)

Se trata de un vestido de corte recto, con cinturón ancho, cuello bebé y cuerpo abotonado confeccionado en terciopelo de color azul intenso. Es un modelo que estrenó durante la Pascua Militar de 2018, justo cuando se decidió invitar a los Reyes Juan Carlos y Sofía como parte de las celebraciones de su 80 cumpleaños. El diseño pertenece a quien fuera el modista de cabecera de la Reina durante muchos años, Felipe Varela.

La importancia de las joyas

En esta ocasión, las joyas se han llevado también una buena parte del protagonismo. Además de su inseparable sortija de Coreterno, la Reina ha escogido unos pendientes de zafiros y diamantes que le ha prestado en alguna ocasión a la princesa Leonor. Unos pendientes que la heredera llevó, por ejemplo, en una de las últimas ediciones de los premios de la Fundación Princesa de Gerona, combinados con un vestido con detalles de encaje de Self Portrait.

La princesa Leonor con los pendientes de su madre. (Foto: Gtres)

Una triste semana

Con esta cita, la Reina Letizia ha dado por terminados sus compromisos oficiales en esta complicada semana, marcada no solamente por el accidente ferroviario en Adamuz, sino también por la despedida a la princesa Irene. La hemana de la Reina Sofía falleció el pasado 15 de enero en Madrid, donde residía desde hacía varias décadas. La princesa sufría un deterioro cognitivo desde hacía algún tiempo.

Durante el fin de semana se celebró un responso en la Catedral Ortodoxa de Madrid y sus restos fueron trasladados el domingo a Grecia, donde fue enterrada el lunes, en Tatoi. Los funerales por Irene coincidieron con el accidente de los dos trenes en Adamuz y los Reyes no dudaron en adelantar su regreso para estar al lado de los afectados. Visitaron la zona el mismo martes y pudieron mostrar su apoyo a los heridos que permanecían hospitalizados en Córdoba.

Los Reyes y sus hijas en el funeral de Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

Aunque doña Letizia ya ha finalizado sus compromisos oficiales, el Rey Felipe aún tiene por delante otra cita este sábado. El monarca se trasladará hasta Cáceres para presidir el juramento ante la bandera del personal perteneciente al ciclo II/25 de militares de tropa del Ejército de Tierra.

Cuenta atrás para el cumpleaños del Rey

Esta triste semana es la previa a la del cumpleaños de Felipe VI. El próximo día 30, el monarca celebrará su 58 cumpleaños, pero todavía no se ha confirmado su agenda para esta jornada o si recibirá la visita de sus hijas. A diferencia del pasado año, esta vez Leonor está en Murcia -no embarcada en Elcano- y Sofía en Lisboa en lugar de en Gales, por lo que a ambas les resultará más sencillo volver a Madrid para celebrar con su padre su cumpleaños.