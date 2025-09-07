El aniversario más triste de Carlos III llega marcado por un incómodo regreso

El príncipe Harry prepara su regreso a Londres en una de las fechas más delicadas para los Windsor. El duque de Sussex vuelve a la capital británica para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios WellChild, como ya ha hecho otros años, así como a otros actos paralelos a esta celebración. Una cita que tendrá lugar el 8 de septiembre, un día marcado en el calendario de la familia real por un triste aniversario: se cumplen tres años de la muerte de la Reina Isabel II.

Una jornada en la que, por ahora, no se han confirmado actos oficiales porque el monarca va a dedicarla a la introspección, de la misma manera que hacía su madre en el aniversario de la muerte del rey Jorge VI. El 8 de septiembre es una fecha con un profundo significado para los Windsor y sobre todo para el rey Carlos III, pero la llegada de Harry a Londres podría alterar la tranquilidad que se espera para este día. El duque de Sussex acaparará toda la atención, sobre todo, después de haber perdido la batalla contra el Gobierno por el tema de la protección policial.

El príncipe Harry en un acto oficial.

Un reencuentro en el aire

Aunque de momento fuentes oficiales no se han pronunciado al respecto, en las últimas semanas han aumentado los rumores que apuntan a un posible reencuentro entre padre e hijo aprovechando la visita de Harry a Londres. Hace algunas semanas, medios británicos publicaron unas fotografías de una reunión entre miembros del equipo de los Sussex y de personal cercano al rey, lo que disparó las especulaciones sobre un acercamiento entre ambos.

El príncipe Harry en un acto.

Fuentes cercanas al Palacio de Buckingham sostiene que se está trabajando en esta línea, sobre todo, tras las tensiones de los últimos años, pero todavía no se sabe con certeza si padre e hijo aprovecharán el viaje de Harry al Reino Unido para ver al monarca. Al que seguro que no ve es al príncipe de Gales, con quien las tensiones han sido mayores que con su padre.

El rey Carlos III en el Castillo de Balmoral.

De producirse este encuentro, el escenario podría ser Escocia. Para Carlos III pasar el aniversario de la muerte de su madre en Balmoral es muy importante, por lo que no se va a mover de allí. No se sabe cuánto tiempo va a estar Harry en el Reino Unido, pero su deseo es volver cuanto antes con su familia, de manera que las posibilidades son bastante reducidas. Eso sí, si el duque de Sussex se traslada a Balmoral, sería una bonita manera de rendir tributo a su abuela -era su residencia predilecta- y facilitar el reencuentro con su padre, cuyo estado de salud sigue siendo delicado -aún continúa en tratamiento para el cáncer-.

La ausencia de Meghan Markle

Lo que sí está claro es que Meghan Markle no le va a acompañar en este viaje, como tampoco lo ha hecho en anteriores. La duquesa parece no querer volver a pisar suelo británico, a lo que contribuye el hecho de que el príncipe ha perdido el juicio por la protección policial y no puede garantizar que seguridad de su familia esté a cargo de personal oficial. Esto, además, supone un gran escollo para que el rey Carlos III pueda disfrutar de sus nietos, algo que le gustaría mucho, tal como hace con los hijos de Guillermo.

El distanciamiento de la duquesa con los Windsor es una realidad incontestable. Entre Meghan Markle y su familia política hay una brecha que no tiene visos de cerrarse en el corto plazo, lo que dificulta la posición de Harry. No obstante, el viaje del príncipe en una fecha tan señalada podría convertirse en el punto de inflexión para ayudar sanar heridas familiares, si no con su hermano, al menos con su padre.