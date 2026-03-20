Vicky Martín Berrocal atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, tanto a nivel profesional como personal. Coincidiendo con la celebración del décimo aniversario de su firma de moda, la empresaria ha querido compartir reflexiones muy íntimas sobre su presente, su trayectoria y, sobre todo, el profundo vínculo que mantiene con su hija, Alba Díaz. En medio de esta etapa de plenitud, una confesión ha llamado especialmente la atención: no se atrevería a diseñar el vestido de novia de su hija… aunque le encantaría hacerlo.

La celebración tuvo lugar en su tienda insignia en Madrid, donde reunió a familiares, amigos y rostros conocidos del panorama social. Allí, Vicky no solo festejó los diez años de su marca, sino también sus 53 años, que ha cumplido esta misma semana. Fiel a su estilo cercano y espontáneo, la diseñadora se mostró natural ante las cámaras, incluso retocándose los labios antes de comenzar a hablar, dejando claro que sigue siendo una mujer coqueta y segura de sí misma.

Vicky Martín Berrocal junto a su hija Alba. (Foto: Gtres)

Durante el evento, la andaluza se abrió en canal y habló sin filtros sobre su vida. Uno de los temas más emotivos fue la inminente independencia de su hija. Aunque Alba no pudo asistir por compromisos profesionales, su presencia estuvo muy viva en las palabras de su madre. Tengo una hija increíble, una compañera de vida fantástica. Es un tesoro», expresó con emoción. Sin embargo, también reconoció lo difícil que está siendo afrontar esta nueva etapa: «Se va, se va, se va. Se ha ido durante toda la vida de un sitio a otro, pero sabía que volvía. Esto lo cambia todo». Estas palabras reflejan el momento de transición que vive, marcado por una mezcla de orgullo y nostalgia. Para Vicky, este paso supone aceptar que su hija inicia un camino propio, algo natural pero profundamente emocional.

En medio de esta conversación, surgió una cuestión que une su faceta de madre con la de diseñadora: la posibilidad de crear el vestido de novia de Alba en el futuro. Lejos de responder con seguridad, Vicky sorprendió con sinceridad: no sabe si se atrevería. «Saltarían chispas», confesó entre risas, aludiendo al fuerte carácter de ambas y a las altas expectativas que podrían surgir. Aun así, no ocultó su ilusión: «Pero me encantaría».

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Más allá de esta anécdota, la diseñadora dejó claro que está en un momento vital muy especial. Se siente en paz, consciente de sus decisiones y dueña de su vida: «Estoy en el mejor momento de mi vida y lo estoy disfrutando mucho. Estoy muy en paz… la vida ya no me lleva, como que mando un poco en ella». También hubo espacio para hablar del amor, un terreno en el que reconoce haber sufrido: «He sufrido mucho en el amor». Por ello, actualmente no siente la necesidad de iniciar una nueva relación. Se encuentra bien consigo misma, centrada en su bienestar y en todo lo que ha construido. Para ella, este momento de estabilidad es el resultado de un largo camino de aprendizaje.

En cuanto a su carrera, Vicky quiso destacar el papel fundamental que han tenido las mujeres en su trayectoria. Más allá del éxito profesional, subrayó el valor del apoyo femenino: «El trabajo me ha dado muchas satisfacciones personales, pero la mujer me ha hecho sentirme viva y tener mucha fuerza para tirar para adelante». Un mensaje que resume la esencia de su marca y su filosofía de vida.