Tamara Falcó ha sido una de las asistentes este jueves, 20 de febrero, al desfile de Pedro del Hierro en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La marquesa de Griñón, siempre elegante y fiel a su estilo, ha deslumbrado con su look, compuesto por una falda y blusa de invitada con gabardina; si bien lo que más ha sorprendido de ella ha sido su naturalidad ante los medios de comunicación. La televisiva ha aprovechado la ocasión para abordar algunas cuestiones personales que han estado en el foco mediático en los últimos días. Desde las recientes especulaciones sobre la actitud de Íñigo Onieva, hasta su postura sobre la maternidad y la salud de su madre, Isabel Preysler.

Uno de los asuntos más comentados ha sido el extraño comportamiento de Íñigo Onieva durante la pasada celebración de San Valentín. El empresario fue visto en un hotel sin Tamara y, al percatarse de la presencia de un paparazzi, intentó esconderse detrás de un contenedor de escombros, lo que generó una ola de rumores. Sin embargo, la marquesa ha querido restarle importancia a este episodio, asegurando que todo se debió a su deseo de evitar a la prensa. «Lo hacía para esconderse de los paparazzi, fue al hotel para evitar que lo siguieran, pero cenamos en otro lado», ha explicado Tamara, dejando claro que no hay nada turbio en la situación y que la relación entre ambos sigue siendo sólida.

Tamara Falcó en la MBFM. (Foto: Gtres)

Al respecto de la maternidad, la socialité ha querido expresar que no siente presión ni resignación. «Si viene bien, y si no, no pasa nada», ha afirmado. Unas palabras que reflejan una postura relajada y alejada de las expectativas externas que suelen rodear a figuras públicas como ella. Y es que son varias las veces -especialmente desde que contrajo matrimonio con Onieva-, que se ha especulado sobre los planes de la pareja de ampliar la familia y el tratamiento de fertilidad al que la colaboradora de El Hormiguero se habría sometido para convertirse en madre.

En cuanto al estado de salud y la notable ausencia de su madre, Isabel Preysler, ante los medios de comunicación; Tamara ha asegurado que la veremos pronto y que se encuentra bien. «Si mi madre dice que está bien, es porque está bien. Yo la veo todos los días», ha comentado con tranquilidad. Sus declaraciones han servido para calmar las especulaciones sobre la salud de la icónica socialité, que ha mantenido un perfil más discreto en los últimos meses. Fue el 29 de octubre de 2024 cuando Isabel Preysler se dejó ver en público por última vez. La socialité aceptó una invitación para asistir a la gala de premios organizada por una revista, donde recibió un galardón.

Tamara Falcó en la MBFM. (Foto: Gtres)

Isabel no estuvo sola, la acompañaron dos de sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer. Juntas, posaron ante los fotógrafos con una gran sonrisa, demostrando una vez más el fuerte vínculo familiar que las une. Sin embargo, Preysler pronunció un discurso que ha adquierido un mayor significado con el paso de las semanas. «Debo estar haciéndome muy mayor porque últimamente me están dando muchos premios. Creo que ha llegado el momento de empezar a retirarme y dejaros a mis hijas, que son mucho más divertidas y graciosas que yo. Y ni os cuento cómo son mis nietos», bromeó desde el escenario.