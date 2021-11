Secret Story hizo frente a una de sus noches más complicadas. Después de casi tres meses de concurso, fue el pasado jueves cuando tuvo lugar la nominación más complicada. Dos de los pesos pesados de la edición se batían en un duelo en el que solo quedaría una. Al comienzo del programa, Jorge Javier Vázquez ya avisaba de que en esta ocasión hubo récord de votaciones, creando la máxima expectación en una gala que, sin duda, pasaría a la historia del reality y de Telecinco.

Pese a haber empezado su relación con buen pie, lo cierto es que a día de hoy Cristina Porta y Adara Molinero no se soportan. Ambas participantes han protagonizado un sinfín de encontronazos desde hace varias semanas, empujando a Miguel Frigenti a posicionarse del lado de la de Alcobendas. Una decisión que no gustó nada a la periodista, que optó por tomar un camino distinto al de su examigo y continuar su concurso de la mano de Luca.

Desde dentro de la casa ya se percibía que las dos concursantes eran muy apoyadas fuera, motivo por el que todas las miradas estaban puestas en ellas. Cada una siguió su estrategia para quedarse y entre tanto, Onestini aseguró que si Cristina era la salvada ambos dormirían juntos desnudos. Una promesa que no ha extrañado en absoluto, ya que la pasión entre ellos se palpa en el ambiente y ha culminado hace tan solo unas horas con unos acalorados besos en el baño de la casa de Guadalix.

Porta dio el pistoletazo de salida a su noche con la visita de uno de sus grandes pilares, su defensora Fátima. Después del emotivo reencuentro llegó el turno de Adara, que volvió a ver a su padre después de dos años sin mediar palabra. Aunque a priori la reacción de ambos fue un tanto fría, finalmente zanjaron que tenían una conversación pendiente fuera y Jesús Molinero decidió marcharse al plató para recibir a su hija en caso de que ella fuera la expulsada.

La nominación más temida

Poco antes de la una de la mañana llegaba el gran momento. Adara Molinero y Cristina Porta se veían las caras en la sala de expulsión, de la que saldría victoriosa una de ellas dando un giro de 180 grados a la casa. Los respectivos ejércitos de seguidores de las concursantes ajustaron los porcentajes hasta el último segundo, dejándolos en un 48% frente a un 52%. Por su parte, Jorge Javier Vázquez dio el veredicto final muy emocionado, desvelando que finalmente era Adara quien tenía que abandonar el concurso. No cabe duda de que Molinero ha sido una de las grandes protagonistas de la edición, y así se lo hizo saber el propio presentador con unas bonitas palabras: “¿Qué te voy a decir, Adara? Lo mismo de siempre, gracias. Nuestra máxima felicitación desde el programa, eres una gran concursante”.

Miguel Frigenti no tardó en enterarse de la decisión del público y, muy apenado, confesó que la eliminación de su gran apoyo le afectaría de cara al futuro en su concurso: “Qué asco y qué mierda de semana me espera. Si pudiera me iría ahora, pero sé que me debo al programa”, explicó. Por otro lado, Luca recibió a Cristina con los brazos abiertos después de haber ganado este duelo con sabor a final, mientras que Rodri esperaba a Adara en el plató para después fundirse en un esperadísimo besazo.

La gran traición de la noche

Con una concursante menos, el final de Secret Story cada vez está más cerca y las nominaciones y los juegos de inmunidad son cada vez más importantes. En esta ocasión, fue Julen el ganador del privilegio y no podría ser votado durante la semana, teniendo además el poder de salvar a uno de sus compañeros de la nominación. Los elegidos para debatirse ante el público eran Cristina, Luca, Frigenti y Sandra. Todo el plató esperaba que el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa se decantara por salvar a su pareja, Sandra Pica, quien ha permanecido junto a él desde el primer día. Pero para sorpresa de todos, el ex de Violeta optó por no usar su poder y dejar que sea la audiencia quien decida. ¿Cómo le sentará a Sandra cuando se entere?