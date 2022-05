Rocío Flores: tres frentes abiertos y un giro inesperado

Una vez más, la familia Flores se sitúa en el ojo del huracán. Era el pasado día 28 de abril cuando Olga Moreno sacaba a la luz una exclusiva en la que hablaba largo y tendido sobre su ruptura con Antonio David. Algo que no gustó del todo a Rocío Flores, que no dudó en exponer públicamente el malestar que sentía al saber que la ganadora de Supervivientes no le había informado de este movimiento.

Por si fuera poco, ha sido este miércoles 4 cuando Semana ha vuelto a lanzar un nuevo número con Olga Moreno y la segunda parte de su entrevista como grandes protagonistas. Una ocasión en la que ha tenido oportunidad de reafirmarse en sus convicciones, y que podría haber sido la gota que colma el vaso en su relación, ahora más tensa que nunca, con la hija de Rocío Carrasco. A esto también se suma la polémica de la supuesta llamada de la hija de la más grande a Marta Riesco con Luis Pliego en medio, de la cual se hizo eco la propia periodista hace casi una semana y ha provocado que la exmujer de Antonio David reapareciera públicamente para enseñar una serie de pruebas con las que demostrar que en ningún momento se había puesto en contacto con la comunicadora.

Un giro de 180 grados

Pese a que la reaparición de Rocío Flores en el programa en el que colaboradora era esperada como agua de mayo por los distintos medios de comunicación, lo cierto es que la exconcursante de Supervivientes no ha cogido el testigo televisivo que su madre lleva teniendo en su poder durante los dos últimos días. Una reacción que dista mucho de las anteriores de la joven, más aún teniendo en cuenta que ayer fue miércoles y se hicieron públicas las revistas más conocidas del país, una de ellas incluyendo ciertos testimonios de Olga Moreno que podían haber resultado incómodos a la influencer.

Aunque en un primer momento Joaquín Prat desvelaba que Rocío estaba dispuesta a hablar sobre la segunda parte de la exclusiva de Olga Moreno en vivo y en directo, lo cierto es que, ya sea por falta de tiempo o por otros motivos desconocidos, Flores tan solo se ha dedicado a comentar las últimas imágenes de los concursantes de Supervivientes, permaneciendo ajena en todo momento a cualquier tema familiar.

En segundo plano

Pero el de Olga Moreno no es el único frente abierto de Rocío Flores en los últimos días. La hija de Antonio David ha podido ver cómo su madre aparecía en el plató de Sálvame hasta en dos ocasiones con el único objetivo de desmontar el testimonio de Marta Riesco sobre la supuesta llamada más sonada del panorama nacional. Y es que, aunque durante este mediodía Alessandro Lecquio ha hecho alusión al supuesto as en la manga que su compañera aseguró que tenía, la hija de Rocío Carrasco ha optado por mantenerse al margen y no comentar nada al respecto sobre este asunto, corriéndose un tupido velo en el programa de las mañanas de Telecinco y dando paso a otras temáticas que han abordado los colaboradores allí presentes con total normalidad.