La reaparición de Rosario Mohedano en un momento clave para la familia

Rosario Mohedano se ha vuelto a subir a un escenario. El contexto de su actuación corresponde al espectáculo de la cantante María Toledo que se ha celebrado este jueves en Madrid. Esta actuación en la que la hija de Rosa Benito ha disfrutado como nunca se ha llevado a cabo en un día en el que la familia vuelve a estar en primera plana mediática. Unas horas antes de que se celebrara el evento al que acudieron numerosos rostros conocidos, Sálvame anunciaba que el próximo martes 14 de diciembre emitirán un especial en homenaje a Rocío Jurado: El último viaje de Rocío.

Un programa en el que se dará a conocer la herencia escondida durante más de 13 años de La más grande. Tal y como revelaba el citado formato, se trasladarán 18 contenedores -en cuyo interior hay más de 36 toneladas de pertenencias de Rocío Jurado-, ubicados en un almacén secreto de Madrid hasta el set de grabación de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco. Además, se podrá ver en directo y como medida de protección dos helicópteros sobrevolarán los puntos más calientes del recorrido que harán los tráilers que llevarán los enseres de la cantante.

Este acontecimiento histórico ha empañado de manera directa la actuación de Rosario Mohedano, ya que se ha convertido en una noticia bomba que podría sacar a relucir algunos de los secretos más íntimos de la familia hasta ahora desconocidos. Rosa Benito no se ha querido perder la interpretación de su hija y ha acudido para apoyar a la cantante. “La he visto muy bien”, ha dicho una Rosa Benito muy orgullosa. “Ha sido muy bonito”, ha añadido. También se ha pronunciado sobre el especial de la que fue su cuñada y ha revelado que lo que no quiere que ocurra es que se empañe el nombre de Rocío.

Pese a la polémica que ha suscitado esta información, Rosa Benito ha querido arropar a Chayo en este momento tan especial, demostrando que siempre está a su lado. Es necesario recordar también que, hace tan solo unas semanas la colaboradora de Ya es mediodía sufrió un complicado episodio tras un enfrentamiento por Alessandro Lequio. La exmujer de Amador Mohedano lamenta que Chayo ha sido una mujer muy luchadora que lleva 20 años en la industria de la música y a la que «no se l perdona ser sobrina de Rocío Jurado».

«Esa niña desde que yo la he parido es artista, se reinventa continuamente, lleva cuatro años haciendo su música, cantando, haciendo sus bolos y no se la reconoce. Rosario Mohedano ha demostrado ser una artista y canta muy bien, sino ella misma se hubiera retirado», expresó muy emocionada.

Por otro lado, quien tampoco se ha querido perder la cita ha sido Gloria Camila, que si por un lado desconocía los detalles del especial a su madre, ha querido dejar claro ante los medios de comunicación que su presencia en el concierto ha sido para disfrutar de una noche de música. «Me ha encantado María y mi prima», ha dicho la tertuliana.