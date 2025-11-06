Madrid se convirtió este miércoles 5 de noviembre en el escenario de una de las citas más comentadas del panorama social y cultural. Alejandra Onieva y su pareja, el actor estadounidense Jesse Williams, disfrutaron de un plan muy especial: asistir al concierto de Radiohead en el Movistar Arena, un evento que no solo atrajo a miles de fans, sino que también sirvió para que la pareja compartiera una velada llena de complicidad y buena música. Según testigos presenciales, la actriz y el intérprete se mostraron muy cercanos durante toda la noche, intercambiando risas, gestos de cariño y miradas cómplices que no pasaron desapercibidas. La propia Onieva compartió un vídeo del concierto en sus redes sociales, mostrando cómo la banda interpretaba temas icónicos como Street Spirit, mientras el público vibraba con cada acorde. Tras el concierto, la pareja continuó la noche en El Corral de la Morería, el emblemático tablao flamenco de Madrid, donde Alejandra Onieva disfrutó de la música y el ambiente más íntimo y madrileño junto a su pareja.

El romance entre Alejandra Onieva y Jesse Williams comenzó de manera discreta durante el rodaje de la serie italiana Hotel Costiera, filmada en Positano en la primera mitad de 2024 y estrenada el 24 de septiembre en Amazon Prime Video. La ficción, una intrincada historia policiaca, sirvió como escenario para que surgiera la chispa entre los protagonistas. Williams interpreta a Daniel DD De Luca, un ex marine que investiga la desaparición de la hija del dueño del hotel, mientras que Onieva da vida a Sheryl, un personaje envuelto en misterio. El tiempo compartido en el rodaje y las intensas jornadas de grabación fueron suficientes para que ambos empezaran a conocerse más allá de los personajes, sembrando las bases de lo que ahora es una relación consolidada y estable.

Alejandra Onieva y Jesse Williams en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Aunque los rumores sobre su vínculo comenzaron a circular a principios de septiembre tras la publicación de las primeras imágenes juntos, la pareja hizo oficial su romance semanas después durante el Festival Internacional de Cine de Venecia. Allí, sin necesidad de posar juntos, su complicidad quedó patente ante las cámaras, consolidando a Onieva y Williams como una de las parejas más atractivas y discretas del momento. Desde entonces, han sido vistos compartiendo distintos planes por ciudades europeas, combinando viajes y escapadas románticas con una vida profesional activa y proyectos internacionales que los mantienen en el ojo público.

La noche del concierto de Radiohead fue un ejemplo perfecto de cómo disfrutan de su relación de manera natural. Llegaron al WiZink Center poco antes de las 18:00 horas y se sumergieron en la atmósfera del espectáculo, que contaba con un escenario circular diseñado por la banda y que permitió que la experiencia fuese más inmersiva. Este concierto no era cualquier cita: Radiohead regresaba a la capital española tras 22 años de ausencia, en el marco de una gira europea que incluye más de 20 ciudades. La música, los efectos de iluminación y la energía del público crearon un ambiente único, y la pareja no dudó en dejarse llevar por la emoción y la intensidad del show.

Stories de Instagram de Alejandra Onieva. (Foto: RRSS)

Alejandra Onieva, hermana de Íñigo Onieva, ha construido una carrera sólida en España. Tras formarse en interpretación en Estudio Interactivo y Cuarta Pared, abandonó sus estudios de Publicidad y Moda para dedicarse por completo a la actuación. Su salto a la fama llegó con El secreto de Puente Viejo, donde permaneció más de tres años, consolidándose como una de las actrices más reconocibles de la televisión nacional. Posteriormente participó en proyectos como Reinas, Ella es tu padre, Presunto culpable y Alta mar, mostrando versatilidad y capacidad para abordar géneros diversos.

Por su parte, Jesse Williams, nacido en Chicago en 1980, combina una trayectoria televisiva y cinematográfica de renombre con una sólida formación académica en Estudios Afroamericanos y Artes Fílmicas en la Universidad de Temple. Su papel como el doctor Jackson Avery en Anatomía de Grey le catapultó a la fama internacional, y posteriormente se consolidó en el teatro, obteniendo una nominación al Premio Tony por su interpretación en Take Me Out en 2022, además de intervenir en series de éxito como Little Fires Everywhere y Solo asesinatos en el edificio.