La norma no escrita que Alejandra Onieva y Jesse Williams han establecido en su relación

La 73.ª edición del festival de San Sebastián ha congregado en la ciudad vasca a numerosos rostros conocidos que no han querido perderse esta trascendental cita. Allí hemos podido ver al actor estadounidense Jesse Williams, que encarna a Jackson Avery en la mítica serie Anatomía de Grey. De la misma forma, también ha viajado hasta este enclave del norte Alejandra Onieva, que está totalmente inmersa en su trabajo como intérprete de proyectos cinematográficos y para la pequeña pantalla. En la actualidad, los dos mencionados mantienen una relación y ya han coincidido en más compromisos laborales.

La presentación de la serie Hotel Costiera, en Roma, o el Festival de Cine de Venecia fueron dos acontecimientos en los que ambos estuvieron, juntos pero no revueltos, después de que trascendiera su romance. Unas apariciones que vislumbran una norma no escrita que tanto Alejandra como Jesse podrían haber marcado en su idilio sentimental: no posar juntos en actos de índole profesional. Pese a esto, en la capital de Italia sí que se les vio llegar de la mano, aunque posteriormente, en el photocall, se fotografiaron de manera individual.

Montaje de Alejandra Onieva y Jesse Williams en la presentación de Hotel Costiera. (Fotos: Gtres)

Tal y como referimos, el modelo ha llegado en solitario a la alfombra roja, donde ha sido retratado por los medios que han cubierto el evento. Para esta ocasión, ha apostado por un total look oscuro con rayas. El estilismo estaba compuesto por una levita larga con grandes solapas que llevó abierta, pantalón a juego de patrón ancho, con cintura ceñida, y camisa negra. Como complementos, el americano ha seleccionado unos zapatos brillantes en perfecta sintonía con el traje y en su cuello ha lucido dos cadenas finas.

Jesse Williams en San Sebastián. (Foto: Gtres)

Por su parte, Alejandra Onieva se ha trasladado hasta el País Vasco como integrante del elenco de Anatomía de un instante. Esta serie se trata de la adaptación del proyecto literario homónimo de Javier Cercas, dirigida por Alberto Rodríguez. Durante la presentación, la joven estuvo arropada por sus compañeros de reparto, pero ni rastro de Jesse Williams.

Alejandra Onieva en San Sebastián. (Foto: Gtres)

La hermana de Íñigo Onieva se ha decantado por una minifalda de color topo con una franja beige en el bajo y un cuerpo asimétrico con capa de una tonalidad más oscura. Una apuesta que complementó con joyería dorada, un moño que recogía su larga melena rubia y unas botas de caña alta en marrón chocolate.

Los inicios de Alejandra Onieva y Jesse Williams

Fue la revista ¡Hola!, en exclusiva, la que destapó el romance de los actores. Una vez conocido el vínculo amoroso, han sido captados en varias ocasiones compartiendo momentos distendidos por ciudades como Madrid o Milán y dedicándose gestos de cariño como besos, abrazos y sonrisas cómplices. Aún así, siempre han tratado de mantener su esfera privada alejada de los focos.

Portada de ‘¡Hola!’ de la exclusiva. (Foto: ‘¡Hola!’)

Onieva y Williams se conocieron durante el rodaje de Hotel Costiera, proyecto que comparten y en el que ambos actúan. La ciudad italiana de Positano fue el escenario perfecto para que surgiera el amor entre ellos. Todo comenzó a principios del 2024, cuando comenzaron los rodajes de la miniserie que se podrá ver en la plataforma de streaming Amazon Prime.