Angelina Jolie llega a San Sebastián como gran dama del cine con un vestido que pasa inadvertido

Todos los focos, esta noche, estaban sobre la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, que celebraba su gala de clausura empañada por una tormenta vespertina. Una celebración a la que estaba anunciado y previsto que asistiría Angelina Jolie, y así ha sucedido. La actriz estadounidense ha hecho acto de presencia en este evento cinematográfico por primera vez en su abultada carrera ligada al séptimo arte, a la que se ha dedicado en cuerpo y alma.

Su viaje a San Sebastián no obedecía a otro motivo más que presentar su nuevo proyecto, el largometraje Couture, y competir con él por conseguir la Concha de Oro, la máxima distinción de la cita vasca. En este filme, ella interpreta un papel digno de estar basado en su biografía, ya que el personaje sufre un cáncer de mama. Todo gira en torno a la moda y, siguiendo la línea de su propia vida, Angelina encarna una directora de cine que rueda un cortometraje que ambientará uno de los desfiles que aparecen en la historia.

Angelina Jolie en el Festival de Cine de San Sebastián. (Foto: Gtres)

La ciudad era un absoluto revuelo, pues la asistencia de la californiana era un acontecimiento sin precedentes. Pero, para sorpresa de muchos, el estilismo elegido por la estrella de Hollywood fue un tanto descafeinado.

El vestido de Angelina Jolie en San Sebastián

Angelina Jolie ha optado por un vestido negro con diseño lencero confeccionado en terciopelo de seda. Si bien es cierto que acataba a la perfección el protocolo y dress code que exigía la gala, no se ha tratado de una gran pieza, voluminosa o cuajada de pedrería, como las que acostumbra a lucir en otros eventos de relevancia internacional.

Pese a todo, Jolie estaba favorecida, debido a que los tirantes finos y el escote pico dejaban al descubierto sus tonificados brazos y sus gastados pero cuantiosos tatuajes, que luce en ambas extremidades y en la parte central del pecho. De corte imperio, la apuesta enmarcaba su silueta y se fundía en perfecta armonía con los stilettos oscuros con detalles brillantes por los que se ha decantado y que hemos podido apreciar a la perfección ya que la largura del traje, que llegaba justo a ras de suelo, hizo que Angelina se recogiera la falda para bajar unas escaleras del interior del auditorio. Tal y como se puede ver en las imágenes, su llegada no fue a cuerpo, sino que ha cubierto su busto con una torera del mismo tejido aterciopelado, al tono y rematado con botonadura dorada, que aportaba un toque de luz al total black. Una prenda que se quitó para posar en el photocall.

Sus únicos complementos han sido unos pendientes de brillantes, prácticamente ocultos tras su melena larga, suelta y apenas peinada, y una espectacular sortija a juego que ha lucido acompañada de una impecable manicura en rojo vibrante. El maquillaje, un clean look con pocos matices, dejaba patente su belleza natural solamente adornada con un fino eyeliner, máscara de pestañas y los labios ligeramente rosados.